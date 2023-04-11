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İstanbul’da iki merkezden koordinasyon

AK Parti'nin Kavacık'ta ve Cevizlibağ'da olmak üzere iki seçim kooridanasyon merkezi olacak. İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ömer Faruk Kalaycı, “Milletvekili adaylarımızın da aramıza katılmasıyla çok daha güçlü bir şekilde gücümüze güç katarak milletimizle el ele, yüz yüze, gönül gönüle olmaya, daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

Saliha Engin
04:00 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Seçim Koordinasyon Merkezi.

Seçim Koordinasyon Merkezi.

AK Parti'nin İstanbul'daki seçim koordinasyon merkezleri açıldı. 1. bölgenin merkezi Kavacık'ta, 2. ve 3. bölgelerin merkezleri Zeytinburnu Cevizlibağ'da olacak. İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ömer Faruk Kalaycı, açılışta yaptığı konuşmada “Milletvekili adaylarımızın da aramıza katılmasıyla çok daha güçlü bir şekilde gücümüze güç katarak milletimizle el ele, yüz yüze, gönül gönüle olmaya, daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de kentteki 98 adayla seçim çalışmalarını yürüteceklerini belirterek, “Artık er meydanı başlamış. Gecemiz de seçim gündüzümüz de seçim diyerek Türkiye Yüzyılı'nı kuracak çalışmalar ve kadroları hep birlikte İstanbullularımıza hemhal etmeye gayret edeceğiz. Bu ekip Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacak” diye konuştu.




#İstanbul
#Seçim
#Kavacık
#Cevizlibağ
#AK Parti
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