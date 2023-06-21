İstanbul'da ilginç hırsızlık: Bisikleti bıraktı skuteri çaldı

"Pazartesi sabaha karşı saat 04.00 sıralarında bir vatandaş bisikletle geliyor. Skuterimi söküyor, alıyor. Yerine bisikleti bırakıyor. Daha sonra gidiyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bana da bu olay tuhaf geldi. Bisikleti de çaldığını düşünüyorum. Polise haber vereceğim. Sahibi bulunursa bisikleti teslim ederler"