İstanbul'da ilginç hırsızlık: Bisikleti bıraktı skuteri çaldı

15 bin TL değerindeki skuteri alarak, kayıplara karıştı.
Sultangazi'de bisikletiyle sokakta yürüyen kişi, bina önündeki skuterin kilidini kırarak, çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 19 Haziran Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde bisikletle yolda yürüyen kişi, kısa bir süre sonra sokağa girdi. Bir binanın önündeki elektrikli skuteri fark eden şüpheli, binaya doğru yöneldi. Elindeki bisikleti bırakan kişi, bir süre merdivenlerde oturarak, oyalandı. Daha sonra yanındaki metal parça ile kilitli olan skuterin kilidini kırdı. Bisikleti binanın önüne bırakan şüpheli, yaklaşık 15 bin TL değerindeki skuteri alarak, kayıplara karıştı.
Bisikleti koruma altına aldı
Sabah evden çıkan Erkan Elmas, skuterin yerinde olmadığını fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen Elmas, bir kişinin bisikletle sokağa geldiğini, skuteri çaldığını ve bisikleti bıraktığını gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan Elmas, bisikletin de çalıntı olabileceğini düşünerek, koruma altına aldı.