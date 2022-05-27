İstanbul’da karanlık çatışma: 1 ölü

İstanbul kanlı bir çatışmaya sahne oldu. Silahlı iki kişi Akın Birdal saldırısının azmettiricisi olduğu iddia edilen Semih Tufan Gülaltay’ın ofisini bastı. Günaltay’ın korumasının karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi öldü. Çatışma dün sabaha karşı yaşandı.

İddiaya göre Faruk T. ve yanındaki bir kişi saat 03.00 sıralarında bir minibüsle Gülaltay’ın Maltepe Aydınlıkevler’deki iş yerinin önüne geldi. İkili silahla kişi ateş ederek içeriye girdi. Bu sırada uyuyan koruma E.A. sesler üzerine hemen silahına davrandı. Karşılık verince çatışma yaşandı. Faruk T., çatışma sırasında vurularak yere yığıldı. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri Faruk T.’nin öldüğünü belirledi.

Eski asker olduğu öğrenilen E.A. gözaltına alındı. Saldırının Semih Tufan Gülaltay’la husumetli kişilerce yapılmış olabileceği belirlendi. Saldırı düzenlenen iş yeri sahibi Günaltay; Akın Birdal’a 1998’de düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla, 5 yıl 8 ay ceza yatmıştı. Ergenekon Davalarında da adı geçen Gülaltay 7 yıl tutuklu kalmıştı.