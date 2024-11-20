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İstanbul'da kolonları çatlayan 6 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'da kolonları çatlayan 6 katlı bina boşaltıldı

16:0220/11/2024, Çarşamba
AA
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Apartman sakinleri 24 yıllık binadan tahliye edildi.
Apartman sakinleri 24 yıllık binadan tahliye edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de kolonları çatlayan 6 katlı bina, risk oluşturduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Apartman sakinlerinden İhsan Güven, "Pazar günü sabah kolonların çatladığı haberini aldık. Bugün ölçüm yapıldıktan sonra tahliye edileceği söylendi. Biz de evi boşalttık" dedi.

İnönü Mahallesi 3. Özgür Sokak'ta bulunan apartmanın bodrum katında 17 Kasım'da kolonların çatlaması üzerine bina sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin bugün yaptığı inceleme sonucu binanın risk oluşturduğu yönünde rapor tutuldu. Bunun üzerine apartman sakinleri 24 yıllık binadan tahliye edildi.

Apartman sakinlerinden İhsan Güven, binanın risk oluşturduğunu daha önce de yetkililere bildirdiklerini söyledi.


Marmara Bölgesi'nde 1999'da meydana gelen depremden sonra binada ölçüm yapıldığını, apartmana sağlam raporu verildiğini ifade eden Güven, "17 Kasım Pazar günü sabah kolonların çatladığı haberini aldık. Yetkililere bildirdik. Bugün ölçüm yapıldıktan sonra tahliye edileceği söylendi. Biz de evi boşalttık." dedi.

Apartman sakinleri nakliye araçlarının asansör sistemi aracılığıyla eşyalarını taşımaya başladı.

#Küçükçekmece
#İstanbul
#İhsan Güven

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