İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

00:4822/08/2025, Cuma
Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Esenyurt’ta seyir halindeki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, 22.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 ANE 437 plakalı otomobilin sürücüsü Serhat D. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atan araçtan çıkarılan Serhat D. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu meydana gelirken aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



#İstanbul
#Esenyurt
#Kaza
