Tatil mevsimine rağmen İstanbul'da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı

Tatil mevsimine rağmen İstanbul'da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı

19:5621/08/2025, Perşembe
G: 21/08/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Bazı vatandaşlar yoğunluktan kaçmak için alternatif güzergahlar kullandı.
Bazı vatandaşlar yoğunluktan kaçmak için alternatif güzergahlar kullandı.

İstanbul'un kronikleşen trafik sorunu tatil mevsimi olmasına rağmen yine kendisini gösterdi. Şehirde, iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü; trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul’da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

İstanbul’da tatil mevsimi olmasına rağmen iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü. Yoğunluğun en fazla hissedildiği noktalardan biri D-100 Karayolu Maltepe mevkii oldu. Ankara istikametinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, yol boyunca uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler uzun süre trafikte beklerken, bazı vatandaşlar ise yoğunluktan kaçmak için alternatif olarak sahil yolunu tercih etti.



