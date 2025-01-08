Inrix'in 2024 Küresel Trafik Puan Kartı'na göre, özellikle mesai saatlerinin başlangıç ve bitişi olmak üzere neredeyse günün her saati trafik çilesinin yaşandığı İstanbul, 2024'te dünyanın trafiği en sıkışık şehri seçildi ve rapora göre sürücüler trafikte yıl boyunca ortalama 105 saat kaybetti.