Sürücülerin trafik çilesinde ömrünü harcadığı İstanbul, trafik yoğunluğunda dünya lideri oldu. ABD Merkezli veri şirketi tarafından yayınlanan verilere göre, New York'u bile geride bırakarak birinci sıraya yerleşen İstanbul'da sürücüler, trafikte yıl boyunca ortalama 105 saat kaybediyor.
İstanbulluların yaşadığı trafik sorununu, ABD Merkezli veri şirketi Inrix'in ortaya koyduğu veriler de gözler önüne serdi.
Inrix'in 2024 Küresel Trafik Puan Kartı'na göre, özellikle mesai saatlerinin başlangıç ve bitişi olmak üzere neredeyse günün her saati trafik çilesinin yaşandığı İstanbul, 2024'te dünyanın trafiği en sıkışık şehri seçildi ve rapora göre sürücüler trafikte yıl boyunca ortalama 105 saat kaybetti.
Rapora göre Türkiye'nin en büyük metropolünde trafikte 2023'e kıyasla %15'lik bir gecikme artışı olduğunu görüldü.
İstanbul'un ardından New York City ve Chicago küresel olarak ikinci sırayı paylaşıyor ve her iki ABD şehrindeki sürücüler sıkışıklığa yılda ortalama 102 saatlerini veriyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yılda 101 saatlerini trafikte geçirerek dördüncü sırada yer alıyor. Mexico City ise sürücü başına 97 saat ile ilk beşi tamamlayan şehir oldu.
Londra, üst üste ikinci yıl Avrupa'nın en sıkışık şehri unvanını elinde tuttu ve Birleşik Krallık'taki tüm trafik gecikmelerinin yaklaşık %50'sini oluşturdu.
Öte yandan İstanbul, 2018 yılında da dünya genelinde en fazla trafik yoğunluğuna sahip ikinci şehir olmuştu.
PRNet’in INRIX küresel trafik raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 6 kıtada 38 ülkeden 200’den fazla şehrin yer aldığı araştırmada listenin başında Moskova yer almıştı.
Trafik yoğunluğunda listenin başına yerleşen Moskova, trafikte bekleme kategorisinde ise 210 saat geçirerek bu alanda birinci sıraya yerleşmişti.
Ayrıca İstanbul, 2017 yılında aynı listenin üçüncü sırasında yer almıştı.