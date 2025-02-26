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İstanbul'da metrobüs arızası: Duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da metrobüs arızası: Duraklarda yoğunluk oluştu

17:1326/02/2025, Çarşamba
AA
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İstanbul'da metrobüs arızası
İstanbul'da metrobüs arızası

İstanbul'da, Okmeydanı Hastane durağında bir metrobüsün arızalanması nedeniyle yoğunluk meydana geldi.

Söğütlüçeşme-Avcılar hattında seyreden metrobüs, Okmeydanı Hastane durağında yolcu aldıktan sonra arızalandı.


Metrobüsteki yolcular, şoförün uyarısıyla araçtan indi.
Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, yolcular da durakta yoğunluğa neden oldu.


Seferlerin aksaması nedeniyle metrobüs güzergahında Çağlayan durağına kadar uzun araç kuyrukları oluştu.


Araç yoğunluğu nedeniyle metrobüslerin ters istikamette kontrollü şekilde ilerlemesi sağlandı.


Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.



#arıza
#Metrobüs
#Okmeydanı

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