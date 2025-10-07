İstanbul'da okullardaki farkındalık etkinliğinde Gazze'ye yönelik saldırılar maketlerle anlatıldı.

Maketlerde, Madleen gemisi, Sumud Filosu, yıkılan evler, Mescid-i Aksa, bombardıman altında kalan okullar ve hastaneler dikkati çekti. Etkinlikte Gazze'de öldürülen çocukların fotoğrafları ve Hanzala karikatürü de stantlarda yer aldı.

Okul korosunun "Kardan Aydınlık" isimli ezgiyi seslendirdiği etkinlikte, öğrenciler tarafından "Gazze'nin sessiz çığlığı" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Basın mensuplarına konuşan Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, Gazze'de, Filistin'de, tüm insanlığın bombalandığını ve ayaklar altında alındığını söyledi.

Başakşehir'de gerçekleştirilen Gazze farkındalık etkinliğinin önemini anlatan Çoşkun, "Milli Eğitim Bakanlığı'mız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerimize Filistin etkinlikleri düzenlenmesiyle ilgili talimatlarını verdi. Bu etkinliklerde vermek istediğimiz mesaj, öğrencilerimizin hem kendilerini bulmaları hem Kudüs bilincini hem de geleceğe yönelik adil bir dünya düzenini inşa etmeleridir." dedi.

İTO Hüma Hatun İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yusuf Yeşilyurt da Gazze temalı farkındalık etkinliklerini İsrail'in saldırılarının başladığı günden beri yaptıklarını belirterek, "Bu vahşetin başladığı günden itibaren maketler yaptık ve olaylar geliştikçe maketleri geliştirdik. Skeç hazırladık. Çeşitli etkinliklerle bu vahşete dikkati çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yeter Bektaş ise 7 Ekim'de saldırıların başladığı günden bu yana hiçbir şekilde boş durmadıklarını, salon programları, yürüyüşler ve resim etkinlikleri yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte maket çalışmasına başladık. Yaşanan her yeni olayla birlikte maket sayımız arttı. İnşallah bundan sonra zaferini kutlayacağımız bir maket çalışması yaparız. Ayrıca etkinlik alanında Hanzala resmi var. Pankartlarımız, dövizlerimiz bulunuyor. Bu şekilde bu farkındalığı oluşturarak, Gazze'deki sessiz çığlığı maketler üzerinden duyurmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Filistinli kız öğrenci etkinlikte yer aldı

Okuldan mezun olan öğrencilerden 15 yaşındaki Filistinli Juan Alkurdi de etkinliğe katıldı.

Gazzeli olduğunu belirten Alkurdi, "2014'te Gazze'de savaşı yaşadım. Ailede yaklaşık 30 şehit verdik. İstanbul'da 11 yıldır ailemle yaşıyorum. O yüzden çocuklara insanlara çok destek vermek istiyorum. Tüm Filistin'de her gün bir savaş vardı. Biz de maket yaptık, Gazze'ye destek verdik. Susmak ve sessiz kalmak istemiyoruz. Filistin sadece bir ülke değil. Filistin için tüm insanlardan destek istiyoruz. Çünkü eğer destek olmazsa Filistin hiç özgür olmayacak." diye konuştu.