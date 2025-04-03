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İstanbul'da panik anları: Kuşlara çarpmış olabilirim

İstanbul'da panik anları: Kuşlara çarpmış olabilirim

15:283/04/2025, Perşembe
DHA
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Uçağın pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek iniş sırasında kuşa çarpmış olabileceğini ve kontrol yapılmasını istedi.
Uçağın pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek iniş sırasında kuşa çarpmış olabileceğini ve kontrol yapılmasını istedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçak kuşa çarptı. Pilotun, 'Küçük kuşlara çarmış olabilirim' sözleri kayıtlara yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün öğle saatlerinde görülen kuşlar uçuş trafiğinde kısa süreli aksamalara neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçağın pilotu kuşa çarptı. Uçağın pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek iniş sırasında kuşa çarpmış olabileceğini ve kontrol yapılmasını istedi.

Uçak saat 11.20'de sorunsuz şekilde havalimanına iniş yaparken pist, kuş kontrolü için kısa süreliğine uçuşlara kapatıldı. Bu sürede bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yapılan kontrollerin ardından pist yeniden uçuş trafiğine açıldı. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.





#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Pilot
#İstanbul

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