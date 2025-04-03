İstanbul'da panik anları: Kuşlara çarpmış olabilirim

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün öğle saatlerinde görülen kuşlar uçuş trafiğinde kısa süreli aksamalara neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçağın pilotu kuşa çarptı. Uçağın pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek iniş sırasında kuşa çarpmış olabileceğini ve kontrol yapılmasını istedi.