Gündem İstanbulda pitbull dehşet saçtı 10 yaşındaki çocuğa saldırdı
İSTANBUL

İstanbul'da pitbull dehşet saçtı: 10 yaşındaki çocuğa saldırdı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde okula giden 10 yaşındaki çocuğa, pitbull saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İstanbulda pitbull dehşet saçtı: 10 yaşındaki çocuğa saldırdı
Pitbull dehşeti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde meydana geldi. Sultangazi'de bulunan okuluna gitmek için evden çıkan 10 yaşında Ali Çoban, Gençosman Caddesi'nde yürüdüğü sırada, sahibinin ağızlıksız gezdirdi pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yoldan geçenler, çocuğun yardımına koştu. Sahibinin tuttuğu tasmadan kurtulan köpek, çocuğu kovalamaya başladı.

Eyüpsultan'da 10 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı
OYNAT 00:35
Eyüpsultan'da 10 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı
Eyüpsultan'da okula giden 10 yaşındaki çocuğa, pitbull saldırdı. Çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


KÖPEĞE ÇELME TAKARAK DURDURDU

Çocuk kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşların etrafında koşarak, kurtulmaya çalıştı. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun peşini bırakmayan köpeği, bir vatandaş çelme takarak durdurdu. Vatandaşlar, köpeği sımsıkı tutarken, küçük çocuk kendisine yardım eden kadınla caddeden uzaklaştı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sahibinin ağızlıksız gezdirdiği köpeğin ilk olarak caddeden geçen araçlara saldırmaya çalıştığı, daha sonra okula giden çocuğa saldırdığı, çevredekilerin yardımıyla çocuğun kurtulduğu yer alıyor.

Konya’da köpek katliamı: İki işçi tutuklandı
GÜNDEM
Konya’da köpek katliamı: İki işçi tutuklandı

Sokaktaki tehlike: Kuduz köpeğin ısırdığı Mustafa kurtarılamadı
GÜNDEM
Sokaktaki tehlike: Kuduz köpeğin ısırdığı Mustafa kurtarılamadı

Başıboş sokak köpekleri 3 gün arayla sokakta oynayan küçük kardeşleri ısırdı
OYNAT 00:33
Başıboş sokak köpekleri 3 gün arayla sokakta oynayan küçük kardeşleri ısırdı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir sokak köpeği önce Mustafa Kerem Ergül'ü (9) kalçasından, 3 gün sonra da kız kardeşi Cennet Ergül'ü (6) sırtından ısırdı. İki kardeşi mahalledeki bir restoran işletmecisi kurtarırken, o anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Maç golle başladı

Maç golle başladı

​Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geliyor.
Koreografi sürprizi

Koreografi sürprizi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıktığı an başladı.
İstanbulda seçim startı verildi

'2023'te sinsi planları çöpe atacağız.'

​Pençe-Kilit bölgesindeki saldırıdan sonra 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Tek isabetli <br>şutla kazandılar

Tek isabetli
şutla kazandılar

Kosta Rika'dan Dünya Kupası'nda sürpriz galibiyet.

Talimat verildi: Harekete geçildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.