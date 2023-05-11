İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince terör örgütüne ait faaliyetlerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmada 11 ilçede 19 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin geçmiş yıllarda terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında silahlı faaliyet gösterdiği belirtilirken, şahısların örgüt adına faaliyet gösterdiği dönemde çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Örgüt mensuplarından elde edilen dijital materyallerde, sicil bilgileri tespit edilen ve örgüt adına kırsal alana eleman aktarımı, milis, iş birlikçi faaliyetlerinde bulunan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Aramalarda ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.