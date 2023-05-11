|
Gündem

İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul’un 11 ilçesinde PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG’de faaliyet gösterdiği öne sürülen teröristler ile PKK/KCK adına kırsal alana eleman aktaran kişilerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

Şahin Şen
04:00 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince terör örgütüne ait faaliyetlerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmada 11 ilçede 19 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin geçmiş yıllarda terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında silahlı faaliyet gösterdiği belirtilirken, şahısların örgüt adına faaliyet gösterdiği dönemde çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Örgüt mensuplarından elde edilen dijital materyallerde, sicil bilgileri tespit edilen ve örgüt adına kırsal alana eleman aktarımı, milis, iş birlikçi faaliyetlerinde bulunan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Aramalarda ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.



#Operasyon
#PKK
#KCK
#İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.