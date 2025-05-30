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İstanbul'da plaj giriş ücretleri 1500 liraya kadar çıktı

İstanbul'da plaj giriş ücretleri 1500 liraya kadar çıktı

13:5030/05/2025, Cuma
DHA
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Yaklaşan yaz sezonuyla beraber megakent İstanbul'daki plaj ücretleri de ortaya çıktı.
Yaklaşan yaz sezonuyla beraber megakent İstanbul'daki plaj ücretleri de ortaya çıktı.

İstanbul'da plaj, tesis ve turistik işletmeler yaklaşan yaz sezonuna hazırlanırken plajlara giriş ücretleri de ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre; bu sezon İstanbul plajlarına giriş ücretleri 1500 liraya kadar çıktı.

Haziran ayının ilk haftasında açılacak birçok plaj ve turistik işletmede giriş ücretleri de belli oldu. Şile'de bazı plajlarda giriş ücreti 300 lirayken bazı plajlarda 800 liraya kadar yükseliyor. Adalar'da ise giriş ücretleri 600 liradan başlayıp 1500 liraya kadar yükseliyor.


Şile'de işletme sahibi İrfan Tutar, "Şile'nin 60 kilometre kum sahili var. İsteyen her yerde ücretsiz denize girebilir. Biz burada şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, servis gibi hizmetler veriyoruz. Bu nedenle ücret alıyoruz. Geçen yıl 800 liraydı, bu yıl da aynı kaldı. Hiç zam yapmadık" dedi.


Adalar’da plaj sezonu 31 Mayıs - 1 Haziran itibarıyla başlıyor. Özel işletmelerin bulunduğu Büyükada ve Heybeliada’da, giriş ücretleri hafta içi 600 TL’den başlayıp hafta sonu 1500 TL’ye kadar yükseliyor. Bazı plajlarda bu ücret içeride kullanılabilecek harcama limiti olarak belirleniyor.


Kilyos’ta da sezonun Haziran ayının ikinci haftası açılması planlanıyor. Günlük giriş fiyatları hafta içi 500 TL, hafta sonu ise 750 TL. Sarıyer'de 1 Haziran’da sezonu açmaya hazırlanan işletmeler, giriş ücretlerini hafta içi 600 TL, hafta sonu 800 TL olarak belirledi.



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