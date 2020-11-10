İstanbul'da riskli 150 bin binanın yenilenme maliyeti 30 milyar dolar

İstanbul'da 7.5 büyüklüğündeki bir depremin on binlerce can kaybına yol açmasından endişe ediliyor.

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi çevresindeki illerdeki riskli binaları yeniden gündeme getirdi.

Uzmanlar uzun süredir Marmara Fayı'nın ortalarında sismik boşluk oluştuğunu ve bu boşluğun henüz kırılmadığı konusunda uyarıyor.

Bu fay hattında yaşanacak 7.5 şiddetindeki depremin, İstanbul'da on binlerce can kaybına sebep olacağından endişe ediliyor.

Peki bu durumu engellemek için hangi adımların atılması gerekir?

Uzmanlar, İstanbul'da 150 bin riskli binanın olduğunu ve bunun 800 bin konuta denk geldiğini vurguluyor. Bu binaların sil baştan yıkılıp baştan inşa edilmesinin maliyeti ise 240 milyar lirayı bulacak. Bu da 30 milyar dolara tekabül ediyor.

Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik'e göre, İstanbul depreminin her an meydana gelme ihtimali nedeniyle bu binaların yıkılıp, yeniden inşa edilmesine süre yetmeyebilir.

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150 bin binanın tamir edilmesinin ideal çözüm olduğunu belirten Erdik, "150 bin binanın yıkıp baştan yapımı 10 yıl alabilir. Deprem belki 1-2 yıl içinde yaşanacak. Bunu bekleyecek vaktimiz yok" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik

"DEPREMDEN ÖNCE TAMİR EDİLİRSE, CAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇER"

İstanbul'daki hasarlı binaların tamir ile olası büyük depremde can kaybının önüne geçileceğini belirten Erdik, "Depremden önce tamir edersek, binaların içinden ölü çıkarmak zorunda kalmayacağız. Bu binaları yurt dışına sigorta edersek, deprem sonrası alınacak paralarla binalar tamir edilir ve eski haline getirilir. Bizim idealimizin bu olması gerekir" diye konuştu.

"SIKINTIMIZ PLANLAMALARDAN KAYNAKLANIYOR"

İstanbul'da depreme karşı bir kampanyanın başlatılması gerektiğini söyleyen Erdik, şu değerlendirmeyi yaptı:

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"Şu anda Türkiye'nin rasyonel çözümü bunların hepsini yıkıp yeniden yıkmak değil, güçlendirmektir. Elbette bazıları da yıkılması gerekecek. Elimizdeki teknoloji buna karar verecek nitelikte. Teknoloji açısından hiçbir sıkıntımız yok. Sıkıntımız planlamadan kaynaklanıyor. Bu işin hakikaten kampanya şeklinde yapılması gerekir.

Esaslı mühendislerimiz var. Binaya dışarıdan müdahale ederek, içine hiç girmeden ve ya bazı kolonları elyaflarla çok değişik yöntemlerle metot bulunabilir. Bunlar değerlendirilebilir ve bulunabilir. Yoksa riskli binaları bulalım, ondan sonra finansman bulalım, kurallara göre güçlendirelim ve denetim yapılsın dersek belki bu bina için çok iyi iş yaparız ama 150 bin binanın ihtiyacına kısa sürede cevap veremeyiz. Önemli bir konulardan biri bu."

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