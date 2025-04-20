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İstanbul'da şaşırtan olay: Reyonda beğendiği ayakkabıyı giyip marketten çıktı

İstanbul'da şaşırtan olay: Reyonda beğendiği ayakkabıyı giyip marketten çıktı

09:0120/04/2025, الأحد
DHA
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İstanbul/ Sultangazi
İstanbul/ Sultangazi

İstanbul Sultangazi’de bir markete gelen şüpheli, reyonundaki ayakkabılardan birini deneyip beğenince, kendi ayakkabılarını bırakıp yenileriyle marketten çıktı. Şüpheli kayıplara karışırken, polis ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul Sultangazi'de bir markete gelen şüpheli, indirim reyonundan beğendiği ayakkabıyı giyip, kendi ayakkabılarını markette bıraktı.

Hiçbir şey olmamış gibi marketten çıktı

Olay, Cuma günü akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Alışveriş bahanesiyle markete giren şüpheli, bir süre ayakkabı reyonunu inceledi. Ardından 800 lira değerindeki indirimli ayakkabılardan birini deneyen şüpheli, beğendiği ürünü ayağına giyerek kendi ayakkabılarını reyonun önüne bıraktı. Hiçbirşey olmamış gibi reyondan alıp giydiği ayakkabılarla marketten ayrılan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Market yetkililerinin durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



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