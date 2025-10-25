Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da son seçim anketi: Canlı yayında rakam vererek açıkladı

İstanbul'da son seçim anketi: Canlı yayında rakam vererek açıkladı

12:2425/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir merak edilen soruyu yanıtladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir merak edilen soruyu yanıtladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, katıldığı programda İstanbul'da yapılan son seçim anketine ilişkin bilgileri paylaştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CNN Türk'ten Hakan Çelik'in sorularını cevapladı.

AK Parti'nin son yapılan anket çalışmasında İstanbul'da da birinci parti konumunda olduğunu belirten Özdemir,
"AK Parti, 2 puan farkla CHP’nin önüne geçmiştir. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Özellikle iddianame süreçleri tamamlandıktan sonra, İstanbul halkı gerçekten İstanbul’da neler yapılmış, İstanbul’un kaynakları nasıl heba edilmiş, bunları görecektir"
ifadelerini kullandı.
  • Özdemir sözlerine şöyle devam etti: "Bu süreci ben biraz FETÖ sürecine benzetiyorum. 2013 yılında dershaneler meselesi ilk ortaya çıktığında, birçok kişi “Bu dershanelerle niye uğraşılıyor?” gibi sorular sormuştu. Ancak 2013, 2014, 2015 yıllarında yürütülen mücadele, 2016 yılında tam anlamıyla anlaşılmış ve sonuçlandırılmıştır."
  • Abdullah Özdemir, İstanbul’daki trafik ve ulaşım sorunlarını değerlendirdi. Özdemir, trafik ve ulaşım problemlerinin İstanbul'da birinci sırada olduğunu, kentsel dönüşüm ve depremin ise %16 ile ikinci sırada yer aldığını belirtti.

AK Parti döneminde 2000’li yıllarda yapılan atılımların 2–3,5 yıl içinde kesintiye uğradığını ifade eden Özdemir, şehirdeki projelendirme, kamulaştırma ve uygulama süreçlerinin en az 3–4 yıl sürdüğünü ve bu nedenle kesintilerin ciddi etkisi olduğunu belirtti.

  • Özdemir, 2004–2010 yılları arasında yapılan ulaşım ana planı ve 2010–2019 yılları arasında tamamlanan metro çalışmalarının trafik sıkışıklığını 6. sıraya kadar düşürdüğünü hatırlattı. Ancak İstanbul’un yeniden zirveye çıktığını vurguladı.

Metro projelerinin gecikmesine de değinen Özdemir, özellikle Kirazlı-Halkalı metrosunun %7 seviyesinde kaldığını ve çalışmaların durduğunu ifade etti. "Büyükşehir Belediyesi irade ortaya koyup projeyi hayata geçiremedi. Bu metro hattı tamamlansaydı İstanbul'un batısı nefes alacaktı" dedi.

  • Özdemir ayrıca, AK Parti döneminde metroların finansmanının sağlandığını, toplamda 220 milyon Euro üzerinde kaynağın Büyükşehir’in elinde olduğunu belirterek, projelerin geciktirilmesi ve iptal edilmesinin İstanbul halkını mağdur ettiğini sözlerine ekledi.



#İstanbul
#Seçim
#Anket
#Abdullah Özdemir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES 3 SINAV TAKVİMİ: ALES oturumu ne zaman, hangi gün, saat kaçta?