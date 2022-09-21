Gündem İstanbulda tarihi eser operasyonu 34 bin 550 sikke ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 34 bin 550 sikke ele geçirildi

İstanbul'da yapılan tarihi eser operasyonunda farklı illerden toplanarak İstanbul'a getirildiği tespit edilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda tarihi eser operasyonu: 34 bin 550 sikke ele geçirildi
34 bin 550 sikke ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden İstanbul'a sikkeler getirildiğini belirledi.

Getirilen sikkelerin yurt dışına çıkarılacağını tespit eden ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir ve Küçükçekmece'de belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Helenistik, Roma İmparatorluğu, Geç Roma-Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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