İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 34 bin 550 sikke ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden İstanbul'a sikkeler getirildiğini belirledi.

Getirilen sikkelerin yurt dışına çıkarılacağını tespit eden ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir ve Küçükçekmece'de belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Helenistik, Roma İmparatorluğu, Geç Roma-Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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