İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 17 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı

"Motosiklet sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun tescil belgesi bulundurmamak, yönetmeliğe aykırı plaka takmak, tescil plakasında değişiklik yapmak, plakasız araç kullanmak, teknik değişiklik, aksesuar takmak, abart egzoz kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak, araçların ters yönde sürülmesi, uyarı ve ikazlara uymamak, ışık donanımı, araçlarında dikiz aynası bulundurmamak, yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunulması maddelerinden idari para cezası uygulandı. 2 şahsın sürücü belgeleri, Karayolları Trafik Kanunu'nun 118 maddesi gereğince iptal edilerek işlem yapılan tüm motosikletler trafikten menedildi. Şahıslar hakkında 'Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı"