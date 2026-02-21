Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da trafikte silah çeken şüpheli yakalandı

İstanbul'da trafikte silah çeken şüpheli yakalandı

22:0921/02/2026, السبت
IHA
Sonraki haber
Gözaltına alınan Ö.A.’nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 Şubat’ta "tehdit" suçundan adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
Gözaltına alınan Ö.A.’nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 Şubat’ta "tehdit" suçundan adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde trafikte iki motosiklet sürücüsüyle tartışan otomobil sürücüsünün silahla tehditte bulunduğu olayla ilgili şüpheli Ö.A. (48) gözaltına alınırken, ruhsatlı silahı muhafaza altına alındı.

İstanbul’da trafikte yaşanan silahlı tehdit olayıyla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemelerde, iki motosiklet sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafik nedeniyle tartışma çıktığı belirlendi. Ümraniye ilçesi İstiklal Mahallesi’nde yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsünün silahını çıkararak motosiklet sürücülerini tehdit ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.A. (48) kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye ait ruhsatlı silah muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan Ö.A.’nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 Şubat’ta "tehdit" suçundan adli makamlara sevk edileceği bildirildi.


#İstanbul
#trafik
#silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DÜZENLEME: 12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi içeriği ne, hangi maddeler var? İnfaz düzenlemesi