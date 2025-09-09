Yeni Şafak
İstanbul'da tur otobüsü yandı

Alevler park halindeki 3 araca da sıçradı.

İstanbul Şişli'de turistleri taşıyan tur otobüsün seyir halindeyken alev aldı. Yolcular araçtan indirilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Mecidiyeköy Viyadük altında tur otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde turistleri taşıyan 34 BMB 738 plakalı otobüs, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücü otobüsü durdurup yolcuları indirirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Park halindeki 3 araca da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



