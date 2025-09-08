Yeni Şafak
Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama: Şikayet eden de bizi öneren de CHP'li

13:378/09/2025, Pazartesi
Gürsel Tekin'e CHP İl binası önünde, su şişesi fırlatılarak saldırı girişimi oldu.
Gürsel Tekin'e CHP İl binası önünde, su şişesi fırlatılarak saldırı girişimi oldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polis ekiplerinin dün gece aldığı güvenlik önlemleri sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Gürsel Tekin, "Şikayet eden de, bizi öneren de CHP'li. Biz kayyum değiliz. Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim" ifadelerini kullandı. Tekin, polis eşliğinde il binasına girdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere atanan Geçici Kurul'da yer alan Gürsel Tekin, dün yaptığı açıklamada bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini söyledi.

Bu açıklama üzerine polis ekipleri gece saatlerinde Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında güvenlik önlemi aldı.

"Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim"

İl binası önünde açıklamada bulunan Gürsel Tekin şunları söyledi:

Şikayet eden de bizi öneren de CHP'li. Biz kayyum değiliz.

Babamızın evinde kimseden korunmayız. Biz gayet rahatız.

Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim.

Taraflar arasındaki sorun 1.5 yıldır süren sorun mahkeme koridoruna düştü.

Mahkeme karar aldı. Şikayetçiler CHP'liler. Taraflar CHP'liler. Bizi öneren arkadaşlarımız CHP'liler.

İsterse kurşun atsınlar, bizi engelleyemezler.

Burada bağıranların hiç biri CHP'li değil.

08 Eylül, Pazartesi

Gürsel Tekin'e su şişesi atıldı

Konuşma sırasında Gürsel Tekin'e su şişesi atılarak tepki gösterildi. Bunun üzerine Tekin,
"Biz son derece rahatız. Su iyidir berekettir. Neden şemsiyeyle korunacağım. Biz babamızın evinde hiçbir şeyle korunmayız."
dedi.


