İstanbul'da vatandaş toplu taşımada kavruluyor

İBB bünyesinde bulunan İETT, metrobüs ve tramvaya binmek işkence oldu. Bozuk yollar, sık sık arızalanan araçların yanında yaz kış çalışmayan klimalar vatandaşları canından bezdirdi. Yolcular, neredeyse her toplu taşıma aracında klimaların çalışmamasından şikayet ederken, İBB çalışanları da yaşananlardan muzdarip. Yolcuların çalışmayan klimalardan şikayet ettiğini belirten Makinist U.Ş., “Tramvayda klimalar çalışmıyor. Yolcular şikayet ediyor ama elimizden birşey gelmiyor. Yetkililere iletiyoruz geri dönüş olmuyor, bizde makinistlik yaptığımız için çok sıkıntı çekiyoruz” dedi. Yolcuların sıcak havada dayanamadığını anlatan U.Ş., “Yolcular ‘İçerisi sauna gibi haberiniz var mı’ diyerek sitem ediyor. Biz de ‘yapabileceğimiz bir şey yok lütfen şikayetlerinizi 153’e yazın’ diyoruz. Bu durumdan herkes mağdur” diye konuştu.