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Valilik duyurdu: İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde birtakım tedbirler alındığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada geçici olarak bazı ilçelerdeki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacağı belirtilirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2023-2024 yılbaşı tedbirleri çerçevesinde araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif cadde ve sokaklar da açıklandı.

18:09 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 18:34 - 30/12/2023 Cumartesi
IHA
İstanbul Kadıköy
İstanbul Kadıköy

İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde bazı ilçelerde geçici olarak trafiğe kapatılacak cadde ve sokakları açıkladı.


İstanbul Valiliği, megakentte yılbaşı tedbirleri çerçevesinde geçici olarak bazı ilçelerdeki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar da belirlendi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2023-2024 yılbaşı tedbirleri çerçevesinde araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif cadde ve sokaklarla ilgili olarak;


Beyoğlu ilçesi (Kapama saati: 14.00)


İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi, Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacaktır.


Alternatif yollar

Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücülerin Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.



Şişli ilçesi (Kapama saati: 14.00)


Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası. Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak.


Alternatif yollar

Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecektir.



Beşiktaş ilçesi (Kapama saati: 14.00)


Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak-Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi istikametine yönlendirilecektir.


Alternatif yollar

Yeşilpınar Sokak, Yol Sokak, Ahmet Adnan Saygun Caddesi.



Kadıköy ilçesi (Kapama saati: 18.00)


Osmanağa Mahallesi;

Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi


General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak kesişimi


General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi kesişimi



Kadıköy Caferağa Mahallesi;

General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak kesişimi


General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak kesişimi


General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak kesişimi


General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak kesişimi


General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak kesişimi


Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak kesişimi


Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak kesişimi


Badem Altı Sokak - Dalga Sokak kesişimi


Badem Altı Sokak - Moda Caddesi kesişimi


Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak kesişimi


Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak kesişimi


Badem Altı Sokak - Cemal Süreyya Sokak kesişimi


Mühürdar Caddesi - Damga Sokak kesişimi


Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi


Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak kesişimi


Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi kesişimi


Rıhtım Sahil Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi Moda Yönü


İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak Kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)



Kadıköy Caddebostan Mahallesi;

Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır.


Alternatif yollar

General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak.



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#Beşiktaş
#Kadıköy
#Şişli
#Beyoğlu
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