İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde bazı ilçelerde geçici olarak trafiğe kapatılacak cadde ve sokakları açıkladı.
İstanbul Valiliği, megakentte yılbaşı tedbirleri çerçevesinde geçici olarak bazı ilçelerdeki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar da belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2023-2024 yılbaşı tedbirleri çerçevesinde araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif cadde ve sokaklarla ilgili olarak;
Beyoğlu ilçesi (Kapama saati: 14.00)
İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi, Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacaktır.
Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücülerin Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.
Şişli ilçesi (Kapama saati: 14.00)
Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası. Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak.
Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecektir.
Beşiktaş ilçesi (Kapama saati: 14.00)
Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak-Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi istikametine yönlendirilecektir.
Yeşilpınar Sokak, Yol Sokak, Ahmet Adnan Saygun Caddesi.
Kadıköy ilçesi (Kapama saati: 18.00)
Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak kesişimi
Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Dalga Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Moda Caddesi kesişimi
Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Cemal Süreyya Sokak kesişimi
Mühürdar Caddesi - Damga Sokak kesişimi
Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi
Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak kesişimi
Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi kesişimi
Rıhtım Sahil Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi Moda Yönü
İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak Kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)
Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır.
General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak.