İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 3 milyon 350 bin adet ele geçirildi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 3 milyon 350 bin adet sentetik ecza hapı ve birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.