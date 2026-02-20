Yeni Şafak
İstanbul'daki 3 asliye ticaret mahkemesinin yargı çevresi yeniden belirlendi

10:1520/02/2026, Cuma
AA
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin kaldırılmasına, bu mahkemelerdeki dosyaların İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin kaldırılarak İstanbul asliye ticaret mahkemeleri ile birleştirilmesine, İstanbul asliye ticaret mahkemeleri yargı çevresinin "İstanbul'un mülki sınırları" olarak yeniden belirlenmesine ilişkin yazısı, HSK Genel Kurulunca görüşüldü.

HSK Genel Kurulunun aldığı kararla, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı. İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi de "İstanbul'un mülki sınırları" olarak belirlendi.

Karar, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak.

Faaliyeti durdurulan bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.



