İstanbul’daki yardımlar böyle koordine ediliyor: 115 kişilik özel ekip yönetiyor

İstanbul’dan deprem bölgelerine ilk günden itibaren milyarlarca lira değerinde yardım malzemesi ve erzak gönderildi. İstanbul Valiliği’nden aldığımız bilgilere göre; deprem bölgesine ilk 4 günde, arama- kurtarma çalışmalarını yapması için 23 bin 934 personel ve AFAD gönüllüsü gönderildi. 4 günde 230 uçak ile kurtarma ekipleri afet bölgesine gönderildi. Ayni yardımlar ve acil yaşam malzemeleri 33 kargo uçağı ve 2 gemi ile çekici, dorse, vinç, ambulans, lovbed, jeneratör olmak üzere 280 parça ekipman sevkedildi. Bunların yanı sıra 98 ambulans, 14 Umke aracı, bin 302 iş makinası, 2 bin 447 yardım TIR'ı, 22 arama-kurtarma keşif-müdahale aracı ve 9 K9 köpeği bölgeye gönderildi.