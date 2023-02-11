İstanbul’daki yardımlar böyle koordine ediliyor: 115 kişilik özel ekip yönetiyor

|
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
Depremin vurduğu 10 ildeki vatandaşlar için İstanbul Valiliği kanalıyla toplanan yardımlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkezi’nde koordine ediliyor.
Yeni Şafak'ın tanıklık ettiği çalışmalarda, sahadan alınan tüm bilgiler merkeze ulaştırılıyor. Ve ilçelerle bağlantı kurularak deprem belgesine sevkiyatlar gerçekleştiriliyor. İhtiyaç malzemeleri ve araç kapasiteleri elektronik siteme yüklenerek hızlıca eşleştirmeler yapılıyor. Sahadaki tüm bilgilerin kontrol edildiği AFAD Merkezi’nde organizasyonun sağlandığı 3 büyük salon arı kovanı gibi. Merkezde 23 çalışma grubu görev yapıyor. 5 kişilik ekipler halinde organizasyonu sağlayan toplam 115 teknik personel çalışıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkezi’nden depremin vurduğu 10 ile dört günde 1 milyon 165 bin battaniye ve termal battaniye gönderildi. Bunun yanında depremzedeler için 5 bin 551 çadır, 210 bin 856 yastık çarşaf seti, 574 mutfak seti, 20 bin 783 ısıtıcı ve soba, 74 bin 65 yatak ile 3 bin 668 hasta yatağı bölgeye ulaştırıldı.