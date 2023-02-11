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İstanbul’daki yardımlar böyle koordine ediliyor: 115 kişilik özel ekip yönetiyor

İstanbul'un yardımları, Hasdal’daki AFAD merkezindeki ekiplerin yönlendirmesiyle depremin vurduğu 10 ile gönderiliyor. İldeki tüm yardım organizasyonunun yapıldığı merkezde 115 kişilik özel ekip, 23 ayrı çalışma grubunda 24 saat hizmet veriyor.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:36 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

Depremin vurduğu 10 ildeki vatandaşlar için İstanbul Valiliği kanalıyla toplanan yardımlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkezi’nde koordine ediliyor.

3 BÜYÜK SALON ARI KOVANI GİBİ

Yeni Şafak'ın tanıklık ettiği çalışmalarda, sahadan alınan tüm bilgiler merkeze ulaştırılıyor. Ve ilçelerle bağlantı kurularak deprem belgesine sevkiyatlar gerçekleştiriliyor. İhtiyaç malzemeleri ve araç kapasiteleri elektronik siteme yüklenerek hızlıca eşleştirmeler yapılıyor. Sahadaki tüm bilgilerin kontrol edildiği AFAD Merkezi’nde organizasyonun sağlandığı 3 büyük salon arı kovanı gibi. Merkezde 23 çalışma grubu görev yapıyor. 5 kişilik ekipler halinde organizasyonu sağlayan toplam 115 teknik personel çalışıyor.

24 BİN PERSONEL VE GÖNÜLLÜ SEVK EDİLDİ

  • İstanbul’dan deprem bölgelerine ilk günden itibaren milyarlarca lira değerinde yardım malzemesi ve erzak gönderildi. İstanbul Valiliği’nden aldığımız bilgilere göre; deprem bölgesine ilk 4 günde, arama- kurtarma çalışmalarını yapması için 23 bin 934 personel ve AFAD gönüllüsü gönderildi. 4 günde 230 uçak ile kurtarma ekipleri afet bölgesine gönderildi. Ayni yardımlar ve acil yaşam malzemeleri 33 kargo uçağı ve 2 gemi ile çekici, dorse, vinç, ambulans, lovbed, jeneratör olmak üzere 280 parça ekipman sevkedildi. Bunların yanı sıra 98 ambulans, 14 Umke aracı, bin 302 iş makinası, 2 bin 447 yardım TIR'ı, 22 arama-kurtarma keşif-müdahale aracı ve 9 K9 köpeği bölgeye gönderildi.

1,2 milyon battaniye 5.551 çadır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkezi’nden depremin vurduğu 10 ile dört günde 1 milyon 165 bin battaniye ve termal battaniye gönderildi. Bunun yanında depremzedeler için 5 bin 551 çadır, 210 bin 856 yastık çarşaf seti, 574 mutfak seti, 20 bin 783 ısıtıcı ve soba, 74 bin 65 yatak ile 3 bin 668 hasta yatağı bölgeye ulaştırıldı.



#Deprem
#İstanbul
#AFAD
#Yardım
1 saat önce
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İstanbul’daki yardımlar böyle koordine ediliyor: 115 kişilik özel ekip yönetiyor
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