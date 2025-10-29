Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Uzman isim 'iyi haber değil' diyerek açıkladı: Perşembe'den itibaren etkili olacak

Uzman isim 'iyi haber değil' diyerek açıkladı: Perşembe'den itibaren etkili olacak

16:5229/10/2025, mercredi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Pastırma sıcakları geliyor! Tarih verildi
Pastırma sıcakları geliyor! Tarih verildi

İstanbul, sonbaharın ortasında her yıl olduğu gibi bu yıl da “pastırma sıcakları”nı yaşamaya hazırlanıyor. Hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarının 22–24°C seviyelerine yükseleceği, yağışların ise bir süreliğine kenti terk edeceği bildirildi.

Ekim ayı başından bu yana etkili olan yağışların sona erdiğini belirten yetkililer, önümüzdeki 7–10 günlük süreçte İstanbul genelinde yağış beklenmediğini aktardı. AKOM verilerine göre, halihazırda 15–18°C civarında seyreden hava sıcaklıkları Perşembe gününden itibaren artarak 20°C’nin üzerine çıkacak.



“Pastırma sıcakları”, sonbaharın ortalarında, genellikle ekim sonu veya kasım başında görülen ve kısa süreli ısınma dönemi olarak biliniyor. Kış mevsimi öncesinde birkaç gün süren bu ılık hava, halk arasında “pastırma yazı” olarak adlandırılıyor.



AKOM tarafından yapılan açıklamada, “Sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artarak bahar değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor” denilerek, İstanbul’da önümüzdeki günlerde güneşli ve ılık havanın etkili olacağı belirtildi.


Uzmanlardan uyarı: “Hava değişimine dikkat”


Türkiye genelinde yaklaşık bir hafta süren pastırma sıcaklarının etkisi altına girilirken, uzmanlar vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen 28 Ekim tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında Türkiye’nin yağışsız bir döneme girdiğine dikkat çekerek, “Yarından itibaren ülke genelinde 8–10 gün sürecek yağışsız bir periyot görünüyor. Bu aslında iyi bir haber değil. Son yağışlar Ömerli Barajı’nı ne kadar doldurdu, onu göreceğiz. Dün barajın doluluk oranı yüzde 16.64’tü, toplam doluluk ise yüzde 23.08 seviyesindeydi. İstanbul dün gece önemli miktarda yağış aldı, ancak barajlara katkısını görmek için 2–3 gün beklemek gerekiyor.” dedi.



Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da sıcaklıkların kısa süreliğine mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, ardından yeniden sonbahar değerlerine döneceği öngörülüyor.



#İstanbul
#pastırma sıcakları
#hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmanlı’nın ilk padişah annelerinden: Nilüfer Hatun kimdi, nereliydi? İşte Nilüfer Hatun’un eşi, çocukları ve hayatı hakkında bilgiler