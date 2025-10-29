Ekim ayı başından bu yana etkili olan yağışların sona erdiğini belirten yetkililer, önümüzdeki 7–10 günlük süreçte İstanbul genelinde yağış beklenmediğini aktardı. AKOM verilerine göre, halihazırda 15–18°C civarında seyreden hava sıcaklıkları Perşembe gününden itibaren artarak 20°C’nin üzerine çıkacak.









“Pastırma sıcakları”, sonbaharın ortalarında, genellikle ekim sonu veya kasım başında görülen ve kısa süreli ısınma dönemi olarak biliniyor. Kış mevsimi öncesinde birkaç gün süren bu ılık hava, halk arasında “pastırma yazı” olarak adlandırılıyor.









AKOM tarafından yapılan açıklamada, “Sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artarak bahar değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor” denilerek, İstanbul’da önümüzdeki günlerde güneşli ve ılık havanın etkili olacağı belirtildi.





Uzmanlardan uyarı: “Hava değişimine dikkat”





Türkiye genelinde yaklaşık bir hafta süren pastırma sıcaklarının etkisi altına girilirken, uzmanlar vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.









Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen 28 Ekim tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında Türkiye’nin yağışsız bir döneme girdiğine dikkat çekerek, “Yarından itibaren ülke genelinde 8–10 gün sürecek yağışsız bir periyot görünüyor. Bu aslında iyi bir haber değil. Son yağışlar Ömerli Barajı’nı ne kadar doldurdu, onu göreceğiz. Dün barajın doluluk oranı yüzde 16.64’tü, toplam doluluk ise yüzde 23.08 seviyesindeydi. İstanbul dün gece önemli miktarda yağış aldı, ancak barajlara katkısını görmek için 2–3 gün beklemek gerekiyor.” dedi.









Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da sıcaklıkların kısa süreliğine mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, ardından yeniden sonbahar değerlerine döneceği öngörülüyor.







