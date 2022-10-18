​İstanbul'u 3'e bölmüşler.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirdiği darbe girişimi sonrasında kapattığı öğrenci evleri yeniden faaliyete geçirildi. Örgütün Marmara Bölgesi’nde oluşturmaya çalıştığı güncel yapılanması deşifre edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, örgütün yargı ve mülkiyeye sızdırmak için hazırladığı öğrenciler için özel bir mahrem imamlık oluşturduğu belirlendi.

İLLERİ OVA DİYE İSİMLENDİRDİLER

FETÖ’nün Marmara Bölgesi altında faaliyet yürüten İstanbul yapılanmasının örgüt tarafından ‘Suriçi büyükşehir’, ‘Surdışı büyükşehir’ ve ‘Anadolu büyükşehir’ olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığı ortaya çıktı. İllere ayırdığı ve örgüt içi şifreli konuşmalarda illeri ‘şirket/ova’ olarak isimlendirdiği ortaya çıktı.

İZDİVACIN BİLE SORUMLUSU VAR

İstanbul’daki yeni yapılanmada ‘il imamı’, ‘erkek eğitim sorumlusu’, ‘kadın eğitim sorumlusu’, ‘finans sorumlusu’, ‘mağdur aile mesulü’, ‘izdivaç sorumlusu’ ve ‘sosyal medya sorumlusu’ şeklinde mahrem imam atamaları yaptığı da belirlendi. İlçe seviyesindeki yapılanmaya şifreli olarak ‘mağaza/yayla’ adını veren FETÖ’nün ‘ilçe imamı’ altında çalışan ‘rehberler’ görevlendirdiği ortaya çıktı.

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ÖĞRENCİLERE ÖZEL ÖNEM

Savcılığın yaptığı soruşturmada en dikkat çeken detay, örgütün kamuya sızmak için özel olarak hazırladığı öğrenciler için yeni bir birim kurması oldu. Örgütün öğrenci evlerinde kalan Hukuk Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerinin takip edilmesi için ‘Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri Mesulü’ (HİM) atadığı ortaya çıktı. 'HİM' imamının deşifre olmalarını engellemek için öğrencileri üniversite kulüpleri, sivil toplum örgütleri gibi topluluklara girmeye zorladığı da belirlendi.