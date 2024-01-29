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İstanbul’u afetlerde yalnız bırakanlara terk etmeyeceğiz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih’te İstanbul Tokat Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği kahvaltı programına katıldı.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:33 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kurum daha sonra Sultangazi’de gençlerle buluştu.
Kurum daha sonra Sultangazi’de gençlerle buluştu.

İstanbul’da trafik ve kentsel dönüşüm konularına öncelik vereceklerini belirten Kurum, “İstanbul’un 5 yılda içine düştüğü bu trafik çilesini çözeceğiz. Halkımızı dünyanın en çok metro projesi durduranların insafına bırakmayacağız. İstanbul’da raylı sistemi iki katına çıkaracağız. Bu şehirde tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Bu güzel şehri, afetlerde yanımızda olmayanların, maalesef afetlerde hep şehir dışında olanların ihmaline terk etmeyeceğiz” dedi. Daha sonra Sultangazi’de gençlerle buluşan Kurum, gençlere yönelik projelerini anlattı. Kurum “Sizlerin kullandığı İstanbul Kart’larınıza yüzde 40 indirim yapacağız. Gençlerimizin sosyalleşmesi bizim için çok kıymetli. Bu yüzden belediyemizin sosyal ve spor tesisleri yüzde 50’ye kadar indirimle emrinizde olacak. Memleketine gidecek öğrenci kardeşimin yılda 2 defa olmak üzere otobüs biletinin yarısını biz ödeyeceğiz” diye konuştu. Gençler Kurum’a “Sacide” isimli bir kedi hediye etti. Gittiği her programda sahneye kedi çıktığını anlatan Kurum, Sacide kediyi seçim maskotu yapacaklarını söyledi. Gençlik merkezindeki e-spor salonuna geçen Kurum, burada da gençlerle Valorant, PlayStation salonunda ise futbol oynadı. Kurum’un gençlerle sohbeti renkli görüntüler oluşturdu.


Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum: Gündemimiz İstanbul olacak
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum: Gündemimiz İstanbul olacak

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum İstanbul'a yapılacak projelerin detaylarını açıkladı. "Bizim gündemimiz İstanbul'un meseleleriyle ilgilenmek olacak. Biz hep sokakta olacağız, milletimizin yanında olacağız" diyen Murat Kurum kentsel dönüşüm için, "Tek bir riskli yapı kalmayan kadar dönüşümü yapacağız. 650 bin konut dönüşecek. 5 yılda 300 bin konutu İstanbul'da dönüştüreceğiz" dedi. Kurum ayrıca "İki yakaya iki büyük tünel yapacağız. 122 kilometre tünel ağıyla şehir içi trafik rahatlayacak. Genç girişimciye 100 bin TL hibe, öğrenciye özel su tarifesi, ilk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya desteği, her öğrenciye yıllık 10 bin TL burs, toplu ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız" ifadelerini kullandı.

#Murat Kurum
#AK Parti
#seçim
#İstanbul
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