İstanbul’u afetlerde yalnız bırakanlara terk etmeyeceğiz

İstanbul’da trafik ve kentsel dönüşüm konularına öncelik vereceklerini belirten Kurum, “İstanbul’un 5 yılda içine düştüğü bu trafik çilesini çözeceğiz. Halkımızı dünyanın en çok metro projesi durduranların insafına bırakmayacağız. İstanbul’da raylı sistemi iki katına çıkaracağız. Bu şehirde tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Bu güzel şehri, afetlerde yanımızda olmayanların, maalesef afetlerde hep şehir dışında olanların ihmaline terk etmeyeceğiz” dedi. Daha sonra Sultangazi’de gençlerle buluşan Kurum, gençlere yönelik projelerini anlattı. Kurum “Sizlerin kullandığı İstanbul Kart’larınıza yüzde 40 indirim yapacağız. Gençlerimizin sosyalleşmesi bizim için çok kıymetli. Bu yüzden belediyemizin sosyal ve spor tesisleri yüzde 50’ye kadar indirimle emrinizde olacak. Memleketine gidecek öğrenci kardeşimin yılda 2 defa olmak üzere otobüs biletinin yarısını biz ödeyeceğiz” diye konuştu. Gençler Kurum’a “Sacide” isimli bir kedi hediye etti. Gittiği her programda sahneye kedi çıktığını anlatan Kurum, Sacide kediyi seçim maskotu yapacaklarını söyledi. Gençlik merkezindeki e-spor salonuna geçen Kurum, burada da gençlerle Valorant, PlayStation salonunda ise futbol oynadı. Kurum’un gençlerle sohbeti renkli görüntüler oluşturdu.