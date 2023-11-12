İstanbul’u kana bulayacaktı 5 bombayla yakalandı

DEAŞ’lı sözde üst düzey terörist İstanbul’da kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyeti ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordineli çalışmasıyla terör örgütü DEAŞ’ın Irak yapılanmasında faaliyet gösteren üst düzey bir terörist kıskıvrak yakalandı. Terör örgütünün el yapımı patlayıcı (EYP) uzmanı ve sözde batı sektörü sorumluluğu yapan terörist Ahmet Jasım Abdullah Ahmad Al’ın Türkiye’ye giriş yaptığını tespit eden MİT ve İstanbul polisi, teröristi yakın takibe aldı.

Baskında DEAŞ’lı terörist Ahmet Jasım Abdullah Ahmad Al gözaltına alındı. Teröristin ikametinde ve diğer adreste yapılan aramalarda; içerisinde GSM operatörlerine ait SİM kart bulunan, zaman ayarlı ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen 5 adet infilak etmeye hazır vaziyette bomba düzeneği ele geçirildi. Hücre evlerinde, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan bombayı infilak ettirmek için kullanılan çok sayıda basma butonu ile el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik sensör devre de ele geçirildi. Polis ekiplerinin detaylı aramasında adreslerin belirli yerlerine hazırlanmış gizli bölmeler de bulundu. Bölmelerde SD hafıza kartı ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda teröristin DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı, örgüt mensuplarına da patlayıcı yapımı eğitimi verdiği tespit edildi. Terörist Ahmet Jasım Abdullah Ahmad Al çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.