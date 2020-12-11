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İSTANBUL

İstanbul'un 8 ilçesinde DEAŞ, HTŞ/FEC/NC operasyonu: 11 kişi gözaltında

İstanbul'un 8 ilçesinde terör operasyonu: 18 adrese baskın düzenlendi

İstanbul'da terörler mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinde 8 ilçede aynı anda harekete geçti. DEAŞ, HTŞ/FEC/NC terör örgütlerine yönelik operasyonda 18 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, 11 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İstanbul'da, DEAŞ, HTŞ/FEC/NC terör örgütlerine operasyon düzenlendi.

Operasyon düzenlenen Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli ve Kağıthane ilçelerinde 18 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve 2 kurusıkı tabanca ile 16 adet fişek ele geçirildi.

EYLEM YAPMA TEHDİDİ VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada operasyonun, DEAŞ, HTŞ/FEC/NC terör örgütleri ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik olduğu ve özellikle son süreçte ülkemizi hedef alan eylemler yapabilecekleri göz önünde bulundurulan şahıslar oldukları kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

18 ADRESTE 11 KİŞİ GÖZALTINDA

"DEAŞ, HTŞ/FEC/NC Terör Örgütleri ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle son süreçte ülkemizi hedef alan eylemler yapabilecekleri göz önünde bulundurulan şahısların yakalanmasına yönelik 11.12.2020 günü Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli, Kağıthane, İlçelerinde 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 11 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve iki adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirilmiştir.

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