İstanbul'un birçok ilçesinde ıspanaktan zehirlenen vatandaşlar hastanelik oldu

Ölçtü biçti kimsenin anlam veremediği şekilde 5 metreden koşarak atladı

Karabük'te bir kişi binanın çevresinde yaptığı keşif sonrasında henüz bilinmeyen bir nedenle 5 metre yükseklikteki duvardan atlayarak ağır yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin tedavisi devam ediyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.