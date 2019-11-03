Gündem İstanbulun birçok ilçesinde ıspanaktan zehirlenen vatandaşlar hastanelik oldu
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İstanbul'un birçok ilçesinde ıspanaktan zehirlenen vatandaşlar hastanelik oldu

İstanbul Esenyurt'ta marketten aldıkları ıspanağı yedikten sonra zehirlendiği iddia edilen 1'i çocuk 25 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavileri yapılan 24 kişi taburcu edilirken, 1 çocuğu tedavisi özel bir hastanede devam ediyor. 15 kişi de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da ıspanak tüketen pek çok kişi soluğu hastanede aldı.
İstanbul'da ıspanak tüketen pek çok kişi soluğu hastanede aldı.

Esenyurt'ta dün 1'i çocuk 25 kişi yemek sonrası rahatsızlanarak çevre hastanelere götürüldü.

Ambulanslar ve yakınları tarafından hastanelere getirilen kişilere acil servislerde ilk müdahaleler yapıldı.

Yemekten zehirlendiler

Hastanelerdeki kişiler ıspanak yemeği yedikten sonra rahatsızlandıkları söylediler. Yapılan tetkiklerde kişilerin yemekten zehirlendikleri belirlendi.

4 kişi Esenyurt Devlet Hastanesi'ne, biri çocuk 5 kişi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 15 kişi de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir kısmı taburcu edildi

24 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 9 yaşındaki erkek çocuk ise ailenin isteği üzerine özel bir hastaneye sevk edildi.

Zehirlenme olayının tazeliğini uzun süre koruması için çeşitli kimyasal işlemler gören ıspanaktan olduğu ileri sürüldü.

  • İl sağlık müdürlüğü takipte
  • İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Esenyurt'ta ıspanaktan zehirlenme iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
  • "Medyada yer alan “İstanbul’da Yemek Yiyen Çok Sayıda Kişi Zehirlendiö başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunların 25 tanesi taburcu olmuştur. Geriye kalan 19 tanesinin ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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