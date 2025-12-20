İstanbul'un 'kırmızı yeleklileri' sosyal hizmetleri kapı kapı dolaşarak ulaştırıyor

"Kırmızı yeleklilerin görüldüğü yerde devlet var, ihtiyaç sahibine ulaşılmışlık var, çare arayanlara çare olmak var. 38 SHM'mizde 1100'den fazla kırmızı yeleklimiz vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyor. İnsanların bulunduğu her noktaya hizmeti ulaştırma anlamında bir görevimiz var. Bu noktada biz bunu biraz daha geliştirerek mobil SHM hizmetini geliştirmeye çalışıyoruz. Bazen pazar yerinde, bazen bir meydanda, AVM'de stantlar açarak Bakanlığın hizmet modellerini tanıtmak, onların sorularını yanıtlamak adına Kırmızı Yelekli arkadaşlarımız oralarda başvuru süreçlerini de başlatıyor. Arz odaklı hizmetin gelişmesi, gelemeyene gitme anlamında bu saha çalışmaları çok kıymetli"