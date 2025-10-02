İstanbul’un tarihi alanları UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 40. yılını kutluyor

İstanbul’un tarihi alanlarının UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin 40. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen seminer, vakıf kültürünün kültürel mirasın korunmasındaki rolünü ele aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe yaptı.

Prof. Dr. Turan Gökçe: “Üniversitemiz, tarihi misyonunun gereğini yerine getirmeye çalışmakta”

Prof. Dr. Gökçe, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen İstanbul’un dört tarihi alanının korunmasında üniversitenin rolünü vurgulayarak, “Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin çalışmaları, kültürel mirasımızın korunmasına katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ile toplumda bilgi ve bilinç oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Turan Gökçe, konuşmasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin köklü mirasına dikkat çekerek şunları söyledi: “Fatih Sultan Mehmet Han, Mimar Sinan, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Turhan Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa vakıflarına bağlı olarak kurulan ve adında ‘vakıf’ ibaresi bulunan iki yükseköğretim kurumundan biri olan Üniversitemizin böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmasından memnuniyet duyuyorum. 2009 yılında kurulan üniversitemiz, esasen İstanbul’un fethinden hemen sonra tesis edilen Ayasofya ve Sahn-ı Seman Medreselerinin temsil ettiği ilim geleneğine dayanmaktadır. 7 Fakülte, 2 Enstitü, 1 Meslek Yüksekokulu ve 17 araştırma merkeziyle çalışmalarımızı sürdürerek tarihi misyonumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz.”

Fidan: “Vakıflar, kültürel mirasımızda önemli bir yere sahip”

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına konuşan Bölge Müdür Yardımcısı Feyyaz Fidan, vakıf kurumlarının kültürel miras açısından taşıdığı önemi vurguladı:

“Vakıflar, yalnızca hayır amacıyla değil; mimari şaheserlerin oluşmasını, kentin tarihi ve kültürel kimliğinin belirlenmesini sağlayan yapılardır. Vakıf belgeleri, yapılar ve taşınabilir kültür varlıklarımız bize birer hikâye anlatır. Camiler, medreseler, mektepler, çeşmeler gibi eserlerin yanı sıra bu hizmetlerin devamlılığını sağlamak için han, hamam, arasta, kervansaray gibi yapılar da inşa edilmiştir. Bu bütünlük, kültürel mirasın temelini oluşturur.”

Tural: “Dünya mirasının korunmasında vakıfların etkisi oldukça büyük”

İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanı Mustafa Tural ise farkındalık çalışmalarının önemine değindi. “Bir alanın dünya mirası olabilmesi için ‘üstün evrensel değer’ taşıması gerekir. İstanbul’un çok katmanlı tarihi, bu değer tanımının en somut örneğini oluşturmaktadır. Vakıfların katkısı bu süreçte oldukça büyüktür” ifadelerini kullandı.

İlk Oturumda Restorasyon Çalışmaları Ele Alındı

Programın ilk oturumu, Dr. Nurcan Sefer’in moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda İstanbul’daki önemli tarihi yapılarda yürütülen restorasyon çalışmaları masaya yatırıldı. İstanbul’un tarihi yapılarında yürütülen restorasyon çalışmalarının ele alındığı oturumda, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay “Ayasofya Camii’ndeki Restorasyon Çalışmaları”nı, Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın ise “Kariye Camii’ndeki Restorasyon Çalışmaları”nı anlattı. Sanat Tarihçisi Neslihan Ecem Oksal’ın katkılarıyla zenginleşen oturumda, Mimar Gamze Kuşseven Özkılınç “Sultanahmet Camii’ndeki Restorasyon Çalışmaları”na dair deneyimlerini paylaştı. Mimar Hülya Aktaş’ın değerlendirmelerinin ardından Y. Mimar Serap Koçak “Süleymaniye Camii Restorasyonu” başlıklı sunumuyla oturumu tamamladı.

İkinci Oturumda Vakıfların Rolü Tartışıldı

Sempozyumun ikinci oturumu ise Prof. Dr. Fahameddin Başar’ın moderatörlüğünde yapıldı. Bu bölümde vakıfların tarihi, günümüzdeki işlevleri ve kültürel mirasın korunmasındaki rolleri ele alındı. Prof. Dr. Turan Gökçe “Vakıfların Tarihi, Günümüzdeki Kurumsal Yapısı” konulu sunumuyla vakıf geleneğinin köklü geçmişine değinirken, Doç. Dr. İlhami Danış “İstanbul’un İmar ve İnşasında Vakıfların Rolü”nü değerlendirdi. Prof. Dr. F. Zeynep Aygen “Vakıf Sisteminde Kültür Mirasının Korunması Kavramı” başlıklı sunumuyla koruma politikalarını ele aldı. Vakıfların günümüzdeki işlevlerini “İntifa ve Sosyal Hizmetler” bağlamında anlatan Talip Keskin’in ardından, Müze Araştırmacısı ve Sanat Tarihçisi Gülşah Ata Duman “Taşınır Kültür Varlıklarının Tescili ve Restorasyon-Konservasyon Çalışmaları” üzerine değerlendirmelerini sundu.

Etkinlik kapsamında Sanat Tarihçisi Almila Yasemin Aktürk anlatımı ile Ayasofya-i Kebir Camii ve Medresesi Saha Gezisi gerçekleştirildi. 3 Ekim Cuma günü ise Yenikapı Mevlevihanesi’nde tasavvuf müziği konser etkinliği gerçekleştirilecek.



