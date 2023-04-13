İşte afetzedenin yeni ihtiyaç listesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki ayı aşkın süre geçti. İlk anlarda battaniye, sıcak yemek, su ve barınma ihtiyacı ön plandayken, aradan geçen süreçle birlikte ihtiyaç listeleri de güncellendi. Hatay Kırıkhan’daki konteyner kentte yaşayan depremzedeler mini buzdolabı, mutfak gereçleri, televizyon, kitap ve küçük ev aletleri afetzedelerin yeni ihtiyaçları olarak öne çıkıyor. Geçici barınma merkezlerinde, lise ve üniversite sınavına hazırlanan gençlerin kitap ve yardımcı ders kitaplarına ihtiyacı var. Depremzedeler konteynerler içinde kullanılmak üzere mutfak gereçleri, televizyon, ütü, saç kurutma makinesi isterken, öğrenciler ise kitaba ihtiyaç duyuyor.