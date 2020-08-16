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Gündem İşte HDP gerçeği PKKnın ikna odası
İSTANBUL

İşte HDP gerçeği: PKK’nın ikna odası

Adanalı gençleri dağa göndermek için HDP İl Başkanlığı’nda ikna seansları düzenlenmiş. PKK ile ilgili filmler izletilen gençler, beyinleri yıkanarak örgüt kamplarına gitmeleri için ikna edilmeye çalışılmış.

Şahin Şen Yeni Şafak
HDP Adana İl Örgütü binası
HDP Adana İl Örgütü binası

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olarak faaliyet gösteren HDP’nin Adana’daki sözde “Gençlik Meclisinin” PKK’ya eleman kazandırma merkezi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Kasım 2018’den bu yana teknik ve fiziki takip yürüterek yeni yapılanmaya ilk operasyonu 17 Haziran 2019’da yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, tekrar yapılanan ve örgüte eleman kazandıran HDP gençlik meclisine ikinci operasyonu 7 Ağustos günü düzenledi. HDP’nin Adana İl Başkanlığı içerisinde bulunan ve merkez olarak kullanılan gençlik meclisine gerçekleştirilen operasyonda, aralarında sözde meclis sorumlusu Fethat K.’nın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevkedildi.

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GÜNDEM
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EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDELERDİ

Kuruluşu 11 Haziran 2019 günü HDP genel merkezinde HDP milletvekili Sezai Temelli’nin katıldığı basın toplantısıyla açıklanan gençlik meclisine yapılan ilk operasyonda meclis sorumlusu Nuda Doğan’ın gözaltına alınmasının ardından HDP’nin yeni atamalar yaptığı tespit edildi. Gençlik meclisini yakından takip eden Adana Emniyeti terör ve istihbarat polisleri, HDP’nin Nuda Doğan’ın yerine Ferhat K.’yı atadığını belirledi. Polis ekipleri teröre müzahir bölgelerdeki her mahallede örgütlenme kurmaya çalışan Ferhat K.’yı izlemeye aldı. Ferhat K.’nın PKK’nın Çukurova sorumlusu olduğu, örgütün talimatı üzerine 15 Ağustos’ta polis noktalarına eylem hazırlığı için gençleri örgütlemeye ve sokak eylemleri tertiplemeye çalıştığı tespit edildi.

HDP çocukları PKK’ya satıyor
GÜNDEM
HDP çocukları PKK’ya satıyor

İL MERKEZİNDE FİLM SEANSLARI

PKK’nın talimatıyla kurulan gençlik meclisinde, ilk dönemde şehirlerde eylem yapacak militanların yetiştirilmesi için kırsala gönderilmeyen kişilere sabotaj ve bomba eğitimi verildiği ortaya çıkmıştı. Ancak başarılı operasyonlarla örgüte katılımın azalması sonucu strateji değiştiren PKK’nın, bu merkezleri dağ kadrosuna katılmaya ikna etme merkezine dönüştürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri ifadesinde, Adanalı gençleri PKK kamplarına götürebilmek için HDP il başkanlığında PKK ile ilgili film ve videolar izletip ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. İfadede, “HDP il binasında arkadaşımı PKK’nın dağ kadrosuna katılması için ikna etmeye çalıştılar. Baskı kurdular. Ama reddederek gitmedi” satırları yer aldı.

PKK’ya yardımı belgelendi
GÜNDEM
PKK’ya yardımı belgelendi

Adresler bomba imalathanesi gibi

Terör örgütüne eleman kazandırmak için faaliyet yürüten sözde gençlik meclisinde, yakınları PKK’nın dağ kadrosunda bulunan ya da güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerin ailelerine de yardımlar yapıldığı belirlendi. Örgütün değer ailesi adını verdiği 23 aileye gençlik merkezi aracılığı ile gıda ve maddi yardımda bulunulduğu tespit edildi. Market kundakladıkları da tespit edilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 el yapımı patlayıcı (EYP), 2 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 50 kartuş, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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