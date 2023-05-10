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İstiklal bombacısı savunma yapmadı

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır savunmasını iddianameyi okuduktan sonra yapmak istediğini belirtti.

Şahin Şen
04:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ahlam Albashır.

Ahlam Albashır.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır’ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Hazırlanan iddianamenin Arapça çevirisi sanıklara ulaşmadığı için saldırının baş şüphelisi Albashır savunmasını yapmadı. Albashır savunmasını iddianameyi okuduktan sonra yapmak istediğini belirtti.

BOŞANMIŞ OKULA GİTMEMİŞ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince davanın ilk duruşması Marmara Cezaevi’nin karşısındaki duruşma salonunda saat 11.30 sıralarında başladı. Duruşmada, Ahlam Albashır ile birlikte 15 tutuklu sanık salonda hazır bulundu. 12 sanık ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşmaya 123 şikayetçiden 14’ü katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı. Sanık Albashır kimlik tespitinde kendini boşanmış ve hiç okula gitmemiş olarak tanıttı. Ahlam Albashır, okumayı bildiğini ama yazmayı bilmediğini belirtti. Diğer sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmalarının alınmasına başlandı.

SAVUNMASINI SONRAKİ CELSEDE YAPACAK

Mahkeme başkanı hazırlanan iddianamenin Arapça çevirisinin sanıklara tebliğ edilmediğini belirtti. Bu nedenle başkan sanık Ahlam Albashır savunmasını iddianame eline ulaştıktan sonra yapabileceğini tercüman aracılığıyla söyledi. Albashır savunmasını bir sonraki celse yapmak istediğini belirterek savunma yapmadı. Mahkeme başkanı diğer sanıkların savunmalarını almaya bugün de devam edecek.



#İstiklal Caddesi terör saldırısı
#Ahlam Albashır
#Ağır Ceza Mahkemesi
16 dakika önce
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