İstiklale bomba: 6 ölü 81 yaralı

Mersin Mezitli’deki terör saldırısının ardından karanlık eller bu kez İstanbul’da kendini gösterdi. İstanbul Beyoğlu’nda düzenlenen bombalı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 81 kişi de yaralandı. 39 kişi gece saatlerinde tuburcu edildi.

İşte patlama anı

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Patlama saat 16.13’te İstanbul’un en kalabalık yerlerinden birisi olan Taksim İstiklal Caddesi’nde yaşandı. Caddenin ortasındaki beton peyzaj üzerine bırakılan bir paket, şiddeti bir gürültüyle infilak etti. Patlama sonrasında tam bir can pazarı yaşandı. Patlamanın yakınlarında bulunan en az 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. İnsanlar çığlıklarla bölgeden kaçtı.

Patlama anında bölgede bulunan vatandaşların yaşadıkları panik yüzlerine yansıdı

HAİN KAMERADA

Dakikalar içinde gelen ambulanslar yaralıları en yakın hastanelere sevk etti, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri ise bölgeyi emniyet altına alarak delilleri topladı. Bölgedeki tüm kamera kayıtları mercek altına alındı. İlk incelemede bir iş yerine ait kameranın haini dakika dakika kayıt altına aldığı belirlendi. Kamera üzerindeki saate göre 16:10’da siyah giyimli kadın olduğu tahmin edilen bir kişi bölgeye gelerek beton banka oturdu.

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Teröristin, peyzaj bankına bıraktığı bombalı paket 3 dakika sonra patladı.

PAKET 3 DAKİKA SONRA PATLADI

Elindeki poşeti beton banka bırakan hain, bir şey içip 1 dakika oturduktan sonda kalktı. Hain bölgeden ayrıldıktan sonra saat 16:13’te de bıraktığı paket şiddetle infilak etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı patlama ile ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Başsavcılığı’nca, İstiklal Caddesi’ndeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini açıkladı. Ayrıca, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlamayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.

Sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara soruşturma başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü, provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespit edilerek ve ilgili makamlara gönderildiğini açıkladı.

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yayın yasağının toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmak amacıyla getirildiğini vurguladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da, patlama sonrası basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

Dünyadan taziye yağdı

İstanbul’daki patlamanın ardından liderler Türkiye’ye yönelik taziye mesajları yayımladı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Zelenskiy ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa da saldırı sebebiyle taziye mesajları yayımladı. Türkiye’de bulunan çok sayıda yabancı temsilcilik ve yabancı büyükelçi de taziye mesajı yayımladı. Yunanistan, S.Arabistan, Kuveyt, Katar, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Irak’ın yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi, Hamas ve Filistin Alimler Birliği de taziye mesajı yayımladı.

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Teröre karşı gönül birliği yapmalıyız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda patlamayla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Biz bu ülkede barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmalıyız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmalıyız ve terörü lanetlemek zorundayız.”

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