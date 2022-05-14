İsveç 40 yıldır PKK’yı destekliyor

NATO’nun güvenlik şemsiyesinden faydalanmak isteyen Finlandiya ve İsveç’in ittifak üyeliğinde Türkiye rengini en üst düzeyde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ağzından belli etti. Güvenlik beklentisindeki İskandinav ülkeleri, NATO üyesi Türkiye’nin güvenliği ve bekasını tehdit eden PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG’yi ise yıllardır destekliyor. İki ülkenin de üyeliği için 30 üyeli ittifakın oy birliğine varması gerektiğinden Türkiye’nin olası veto oyu iki İskandinav ülkesini şimdiden endişeye itti. Ankara’da verilecek oyu iddiaların aksine Rusya ile ilişkiler değil teröre destek yaklaşımının belirleyeceği uzunca bir süredir dile getiriliyordu. Bu açıklamayla birlikte başta DEAŞ, PYD-YPG ve FETÖ olmak üzere terör tehdidine karşı uzun yıllardır NATO ittifakı ve ittifak üyelerinden gereken desteği göremeyen Türkiye için teröre karşı uluslararası mücadelede uygulanan çifte standartlar yeniden gündemin ilk sırasına yükseldi. Türk halkı PKK ve uzantılarını destekleyen ülkelere tepkili.

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FİNLANDİYA’DAN DOLAYLI DESTEK

Finlandiya, PKK’yı doğrudan terör örgütü tanımasa da AB kararlarından dolayı terör örgütü olarak tanıyan ülkeler arasında. Bireysel bazı PKK/PYD destekleri dışında ülke doğrudan açık destek vermiyor.

İSVEÇ’İN VUKUATI ÇOK

İsveç ise, PKK/PYD’nin ve Türkiye karşıtı projelerin en büyük destekçileri arasında. İsveç ile Türkiye arasında, uzun yıllardır PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG’ye destek politikaları nedeniyle güvensizlik bulunuyor. İsveç’te siyasetçiler, PKK’nın AB terör örgütleri listesinden çıkarılması kararı önerileri, PKK’nın İsveç’te artan etkinlikleri, personel ve finansman çabalarının desteklenmesi ve buna bakanların açık destek vermeleri iki ülke arasında büyük yaralar açmış durumda. 1980’lerde Kürt diasporasının yayımladığı Kurmanji ve Sorani isimli dergiler nedeniyle milliyetçi Kürtlerin nihai rotası haline gelen İsveç, yoğun olarak siyasi sığınmacı olan PKK’lı grupların kurduğu diaspora üzerinden uzun yıllardır PKK etkisi altına bulunuyor.

40 YILDIR ÖRGÜTÜ BESLİYOR

PKK’ya uzun yıllardır verilen destek PYD-YPG’ye destekle devam ediyor. PKK, kitle oluşturabiliyor, kültür-dil temalı dernekler aracılığıyla finans temini, militan devşirme, lobi faaliyetleri ve propaganda faaliyetlerini yönetiyor. PKK, lobi faaliyetleri kapsamında İsveç özelinde siyasi gruplar, partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) iç içe bulunuyor. İsveçli siyasiler PKK’nın politikalarının açık savunuculuğunu yapmaktan geri durmuyor.

Silah ve mühimmat gönderiyor

PKK tarafından 2001 yılında Hollanda’da oluşturulan ve AB ülkelerinde bulunan illegal paranın aklanması amacıyla kurulan Kürt İşadamları Derneği adlı STK, PKK terör kamplarına mühimmat ve lojistik desteği sağlarken, İsveç’te 8 şirketin KARSAZ’a bağlı olarak kamuya açık ve gizli olmak üzere terör örgütü adına çeşitli yasa dışı faaliyetleri sürdürdüğü biliniyor. İsveç, PKK/PYD’ye yabancı terörist savaşçı gönderen AB ülkeleri arasında 3. sırada bulunuyor. PKK, militan devşirme ve sempatizan kazanmak üzere İsveç’te okulları hedef alıyor. Uluslararası çapta çocukları koruma programları düzenleyen Radda Barnen Vakfı’nın 1998 tarihli raporuyla da bu kanıtlanmış durumda. İsveç kısa süre önce bakanla PYD-YPG’li teröristleri kabul ettikleri toplantılar ve destek açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

İsveç PKK için kritik önemde

PKK’nın Belçika merkezli yürütülen AB yapılanması için İsveç teşkilatları büyük önemde. PKK/PYD-YPG’nin İsveç’teki STK yapılanmaları arasında; İsveç Kürt Konseyi ile ek kuruluşu olan İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi, İsveç Kürt Kültür Derneği, Kürdistan Özgür Yaşam Partisi, PYD-İsveç Özgür Gençlik Hareketi, Rojava Komitesi bulunuyor. PYD/PKK propagandasını içeren eylemleri geliştirmeye devam ediyor. PKK/PYD-YPG’li terörist unsurlar “Rojava Solidarity” adlı STK’ları üzerinden faaliyet yürüttükleri AB üyesi ülkelerde örgütün sözde TV kanalları üzerinden de mali destek alıyor. 2005-2017 yılları arasında İsveç’te bulunan terör örgütünün sözde TV kanallarında çalışanların maaşlarından kesinti yapılarak 3,5 milyon Avro’ya yakın para elde edildiği ortaya çıkarken, yine söz konusu seçilmiş AB ülkelerinde PKK’nın yönettiği ve zorunlu “haraç” kestiği restoranların mevcut olduğu biliniyor. İsveç’te Kürt Medya Vakfı’nın1997’de kuruluşuyla başlayan PKK’nın medya yapılanması dahilinde halen Aryen TV ve Rohani TV’nin de bulunduğu 4 yayın organı faaliyetlerini yürütüyor.

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Örgüte 376 milyon dolar dest

PYD/YPG’ye şimdiye kadar 210 milyon dolar destek veren İsveç’in bu desteği 2023’e kadar 376 milyon dolara çıkarması planlanıyor. Bu ülkeler PKK/PYD-YPG’ye savunma desteği de veriyor. PKK’nın STK yapılanmaları başta olmak üzere Türkiye, Irak ve Suriye’de bulunan örgüt uzantılarına maddi kaynak bulmakla görevlendirilen sözde Kürdistan Kızılayı, İsveç’te de faaliyet gösteriyor ve Avrupa ülkelerinde bağış adı altında yıllık 30 milyon avro para topladığı hesaplanıyor.