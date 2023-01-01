İsveç Türk yargısıyla iş birliğine mecbur

İsveç'teki PKK gösterisiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. PKK yandaşlarının Stockholm’deki alçak eyleminin ardından, bunun suç olmadığına karar veren Stockholm Şehir Savcılığı ön soruşturmaya gerek duyulmadığını açıklamıştı. İsveç’in PKK destekçileri hakkında soruşturma başlatmaması, Türk yargısının yürüttüğü adli süreci etkilemeyecek. “Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi” hükümleri çerçevesinde “eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi ve delillerin toplanarak gönderilmesini” içeren istinabe talebinin İsveç adli makamlarına gönderildiği bilgisini veren başsavcılık kaynakları, İsveç’in buna vereceği cevabın beklendiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Stockholm Şehir Savcılığı'nın kararıyla ilgili Yeni Şafak’a konuştu:

GÖZ ARDI EDİLEMEZ

“İsveç dava açıp sorumluları cezalandırsa buradaki davaya etkisi olurdu. Ancak soruşturmaya yer olmadığına karar vermesinin buradaki adli sürece etkisi yok. İsveç’in NATO’ya girme sürecinde Türkiye ile yaptığı bir anlaşma var. Türkiye’nin terör örgütü saydığı örgütlerle etkin mücadele ve bu örgütlerin kendi ülkelerinde eylem yapmasına müsaade etmeme taahhüdü var. Türk hukuku açısından bu bir terör eylemi. İsveç, normalde taahhüt ettiği hükümler çerçevesinde bu eylemin failleriyle ilgili Türk adli yargısıyla iş birliği yapmak zorunda. Kendilerinin de bu kişileri cezalandırma konusunda adım atması lazımdı. Bu gözardı edilebilecek bir husus değildir. İsveç makamlarının, yükümlülüklerini yerine getirmemeye yönelik tutumlarının NATO üyeliği sürecine etkisi Türk makamları tarafından değerlendirilecektir.”

Şimdi de İslam düşmanlığı

Son PKK eyleminin ardından İsveç’te skandalların arkası kesilmiyor. İsveç gazetesi Aftonbladet, aşırı sağcı ve ırkçı Rasmus Paludan’ın cumartesi günü Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmak istediğini duyurdu. Gazeteye konuşan Paludan “İsveç’te Türk de Kürt de istemiyorum. Başvuruyu bugün göndereceğim. Bakalım ne cevap verecekler?” dedi. Skandal sözlerini sürdüren Paludan, “Türkler ve Kürtler Müslüman. Bu nedenle onları istemiyorum. Eğer Türk’sen Türkiye’de yaşayacaksın” diye konuştu. Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Paludan, 2017’den bu yana Danimarka ve İsveç’te Kur’an yakmasıyla biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal bir eylemin gerçekleştiği ülkede yayın yapan Flamman dergisi de Erdoğan’a hakaret yarışması başlattı. Dagens Nyheter’de yer alan haberde, yarışmanın İsveç Başbakanı ve Dışişleri Bakanı’na tepki olarak başlatıldığı öne sürüldü.



