Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İtalyan futbol antrenörleri İsrail'in müsabakalardan men edilmesini talep etti

İtalyan futbol antrenörleri İsrail'in müsabakalardan men edilmesini talep etti

18:2120/08/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İtalyan futbol antrenörleri İsrail'in müsabakalardan men edilmesini talep etti
İtalyan futbol antrenörleri İsrail'in müsabakalardan men edilmesini talep etti

İtalyan futbol antrenörleri, İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini istedi. Antrenörler, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'ya FIFA ve UEFA'ya başvuruda bulunulması yönünde talepte bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalyan Antrenörler Birliği (AIAC), Gazze için harekete geçilmesi ve İsrail'in uluslararası müsabakalardan geçici olarak men edilmesi adına İtalya Futbol Federasyonu Başkanı (FIGC) Gabriele Gravina'ya FIFA ve UEFA'ya başvurulmasını talep eden bir mektup yazdı.


Filistin halkı adına harekete geçme girişimini duyuran AIAC, söz konusu talebi,
"Sadece sembolik bir eylem değil, aynı zamanda Renzo Ulivieri liderliğindeki birlik tarafından paylaşılan ahlaki zorunluluğa yanıt veren gerekli bir tercih"
olarak nitelendirdi.

AIAC Başkanı Ulivieri, "Sporun temelini oluşturan insanlık değerleri, bizi korkunç sonuçları olan baskı eylemlerine karşı koymaya zorluyor." ifadesini kullandı.


'Kayıtsızlık kabul edilemez'


Birliğin başkan yardımcısı Roberto Perondi ise "Dünya alevler içinde. Filistinliler gibi birçok insan acı çekiyor. Kayıtsızlık kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.


İtalya Milli Futbol Takımı, 8 Eylül ve 14 Ekim tarihlerinde 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsrail ile karşılaşacak.



#İsrail
#Filistin
#Gazze
#İtalya
#İtalyan antrenörler
#Futbol
#FIFA
#UEFA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS TERCİH SONUÇLARI 2025: ÖSYM Üniversite YKS tercih sonuçları son dakika açıklaması ne zaman gelecek? YKS sonuç ekranı