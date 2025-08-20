İtalyan futbol antrenörleri İsrail'in müsabakalardan men edilmesini talep etti

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalyan Antrenörler Birliği (AIAC), Gazze için harekete geçilmesi ve İsrail'in uluslararası müsabakalardan geçici olarak men edilmesi adına İtalya Futbol Federasyonu Başkanı (FIGC) Gabriele Gravina'ya FIFA ve UEFA'ya başvurulmasını talep eden bir mektup yazdı.