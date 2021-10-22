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İSTANBUL

İtirafçı çökertti

İtirafçı olan DHKP-C’li elebaşı, polise kritik bilgiler verdi. Emniyet ve Jandarma’nın yakaladığı 91 DHKP-C’linin çoğu, daha önce birçok saldırıda parmağı olan teröristler. Aralarında örgütün sözde ihtiyaç komitesi sorumlusu ile Korkut Eken’e suikasta giderken paketlenen terörist de var. Adreslerde 5 UZİ suikast silahı ile binlerce mermi de ele geçirildi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
​İtirafçı çökertti ​
Adreslerde 5 UZİ suikast silahı ile binlerce mermi de ele geçirildi.

Terör örgütü DHKP-C’ye yönelik dev operasyonun ayrıntılarına Yeni Şafak ulaştı. İkna edilerek teslim alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olan DHKP-C’li teröristin beyanları, İstanbul Emniyeti ve İstanbul Jandarma Komutanlığı’nı operasyona götüren süreci başlattı. DHKP-C’li elebaşı, örgütün eylem için keşif yaptığı yerlerle keşif timlerinde bulunan teröristler ve örgüte silah temin eden DHKP-C’linin adı dahil 126 teröristin bilgilerini polise verdi.

KARAKOLDA KEŞİF

İtirafçı teröristin beyanlarıyla, örgütün sansasyonel eylem için Emniyet binaları çevresinde istihbarat çalışması ve keşif yaptığı, zayıf gördükleri polis merkezlerini görüntülediği ortaya çıktı. Harekete geçen polis, planlanan eylemleri engellemek ve örgütün uyuyan hücrelerini çökertmek için 15 Ekim’de İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 91 DHKP-C’li gözaltına alındı.

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EKEN’E SUİKAST TİMİNDE

Operasyon kapsamında DHKP-C’nin örgüte maddi destek ve silah-mühimmat temin eden yapılanması olan İhtiyaç Komitesi (İKOM) sorumlusu M.Ö. de yakalandı. M.Ö.’nün; 20 Ağustos 2020’de DHKP-C’ye ait 16 el bombasının ele geçirildiği operasyon ile 2017’de aranan örgüt mensuplarını saklamak için Sarıyer’de yapılan gizli tünel ve sığınak dosyalarının da faili olarak yargılandığı öğrenildi. 2010’da Hatice Ruken Kılıç’la birlikte Korkut Eken’e suikasta giderken yakalanan A.Ö. de gözaltına alınanlar arasında. Ayrıca yakalanan G.T.’nin “silahlı terör örgütüne üye olmak ve tasarlayarak adam öldürmek” suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. G.S.’nin örgütün kuryeliğini, S.Ö.’nün ise örgüte sahte kimlik-pasaport temin ettiği belirlendi.

BOMBACI DA LİSTEDE

1990’da Kadıköy’de Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) bomba koyarken yaşanan patlamada ağır yaralı olarak ele geçirilen M.A. da son operasyonda gözaltına alınan DHKP-C’liler arasında. Yakalanan teröristlerden M.Ş.’nin de 2016’da Bayrampaşa Çevik-Kuvvet’e düzenlenen silahlı saldırıda DHKP-C’li Çiğdem Yakşi ve Berna Yılmaz’a silah ve bomba temin ettiği belirlendi.

Toprağa gömülü suikast silahları

  • DHKP-C’li teröristlerin adreslerinde silahlar da bulundu. Toprağa gömülü halde 2 AK-47 tipi Kalaşnikof, 2 CZ-26 tipi makineli tabanca, “Akrep” tipi makineli tabanca, 5 UZİ ile bu silahlara ait 2 bin 107 mermi ele geçirildi. Pendik’teki ormanlık alanda da örgüte ait yaşamsal malzemeler bulundu.

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