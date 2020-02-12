Gündem İtirafçılar FETÖyü çözüyor
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İtirafçılar FETÖ’yü çözüyor

Konya’da son üç ayda yürütülen başarılı operasyonlarla örgüte darbe vuruldu. İtirafçı ifadeleriyle 60 askeri personel ve 120 mahrem imamının örgütle bağlantısı ilk kez tespit edildi. 229 kişinin gözaltına alındığı operasyon- larda 48 şüpheli de tutuklandı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Konya Emniyet Müdürlüğü kamu kurum ve kuruluşlarında yuvalanan FETÖ militanlarına yönelik operasyonların hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle son 3 ayda FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde tespit edilen mahrem yapı şüphelilerine yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında itirafçı olan FETÖ militanlarının söylemleri doğrultusunda çok sayıda örgüt abisine ulaşıldı. Konya merkezli düzenlenen operasyonlarla, sayıları binlere dayanan TSK mahrem imamına ilk kez ulaşılmış oldu.

İLK KEZ TESPİT EDİLDİLER

Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM şube müdürlüğüne bağlı ekiplerce, TSK mahrem imam, askeri personel, adliye personeli, ankesör, Bylock, sivil yapılanma ve Bank Asya hedef alanı içerisinde bir dizi operasyon düzenlendi. Kasım ayından bu yana 278 şüpheliden 229’u gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonlar kapsamında 99 şahıs etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik önemli detayların ortaya çıktığı operasyonlarda 160 askeri personel ve 120 TSK mahrem imamının yapıyla bağlantısı ilk kez tespit edildi. 278 şüpheliden 229’unun gözaltına alındığı operasyonlarda, 48 şahıs tutuklanırken, 47 kişiyle arama çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.

KUMPAS KURMA EMRİ VERİLDİ

  • Yeni Şafak’ın ulaştığı bir itiraf dilekçesinde, FETÖ’cülerin TSK içine yuvalanmak için kendisinden olmayan kişilere nasıl kumpas kurduğunu da gözler önüne serdi. İstanbul’un Bakırköy, Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde ‘il eğitim danışmanı’ olarak görev yapan bir FETÖ abisinden aldığı talimatları anlatan itirafçı, FETÖ’cülerin kirli tezgahını da deşifre etti. 2010-2011 yıllarında Hava Harp Okulu’nda öğretmen -asistan pozisyonunda görevli olduğunu belirten itirafçı, o tarihlerde müdür konumundaki iki FETÖ militanının, örgüt üyesi olmayan aday öğrencilere kumpas kurması için kendisine görev verdiğini itiraf etti.

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