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ANKARA

İttifakta elde var sıfır

Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, SP, DP) ve ittifaka dahil olmak isteyen Gelecek ve Deva Partisi arasında derin bir ‘sistem’ krizi yaşanıyor. Sürekli erken seçim çağrısı yapan bu partiler, son 4 ayda en az 30’a yakın görüşme yaptılar ancak hala ortak bir tavır belirleyemediler.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
İttifakta elde var sıfır
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Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, SP, DP) ve ittifaka dahil olmak isteyen Gelecek ve Deva Partisi arasında derin bir ‘sistem’ krizi yaşanıyor. Sürekli erken seçim çağrısı yapan bu partiler, son 4 ayda en az 30’a yakın görüşme yaptılar ancak hala ortak bir tavır belirleyemediler.

SİSTEM ORTADA YOK

Partiler arasında yapılan yoğun görüşmelerde ortak Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi hususu ele alındı ancak tüm partilerin mütabakata vardığı bir aday belirlenemedi. Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortaklarına kendisini aday olarak kabul ettirme ısrarı, ortaklar tarafından fikir ayrılıklarına neden oldu.

İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemediği kamuoyuna yansıdı. Millet ittifakı bileşenleri, Ortak Cumhurbaşkanı adayı belirleyememenin yanı sıra, Güçlendirilmiş Parlementer Sistemi’nin de ne olduğunun altını dolduramadı. İttifak bileşenleri, vaat ettikleri sisteme dair henüz somut bir şey ortaya koyamadı.

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