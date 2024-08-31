İYİ Parti ile CHP arasında 'mail' krizi: Özel için program değişti Dervişoğlu küplere bindi

İzmir

'in gelenekselleşen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 93. yılı için düzenlenecek açılış programında "değişiklik" krizi yaşandı. Önceden planlanan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun konuşma yapacağı program için CHP’den İYİ Parti’ye mail ile program ertelendiği bilgisi geldi. Gerçeğin ise Özel’in program değişikliği sebebiyle olduğu anlaşıldı.