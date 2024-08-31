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İYİ Parti ile CHP arasında 'mail' krizi: Özel için program değişti Dervişoğlu küplere bindi

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 93. yılı için düzenlenecek açılış programında "program değişikliği" krizi yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun konuşma yapmasının planlandığı programa, CHP'den İYİ Parti'ye programın ertelendiği bilgisi mail yoluyla iletildi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Mehmet Güney
10:08 - 31/08/2024 Saturday
Güncelleme: 10:54 - 31/08/2024 Saturday
Yeni Şafak
Cemil Tugay-Özgür Özel- Müsavat Dervişoğlu
Cemil Tugay-Özgür Özel- Müsavat Dervişoğlu
İzmir
'in gelenekselleşen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 93. yılı için düzenlenecek açılış programında "değişiklik" krizi yaşandı. Önceden planlanan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun konuşma yapacağı program için CHP’den İYİ Parti’ye mail ile program ertelendiği bilgisi geldi. Gerçeğin ise Özel’in program değişikliği sebebiyle olduğu anlaşıldı.

Planlanan açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu katılacaktı. Dervişoğlu’nun 30 Ağustos’ta Anıtkabir’deki resmi törene, ardından Mersin'deki belediye programına katılacağı planlanmıştı. Akşam saatlerinde de İzmir'e geçecek ertesi gün fuarda açılış konuşması yapacaktı.





CHP ile İYİ Parti arasında mail krizi


İYİ Parti, İzmir programı için hazırlıklarını yaparken partiye gönderilen bir mailde açılış töreninin 1 gün önceye çekildiğinin bilgisi iletildi. CHP’li parti yetkililerine söz konusu değişikliğin nedenini sorduğunda İYİ Parti’yi tatmin edici bir yanıt gelmedi. Ortaya atılan iddiada ise ‘Özel'in programı değiştiği için festival açılışı öne çekildiği’ gündeme geldi. Mailden gelen bu mesaj karşısında İYİ Parti’den CHP’ye sert tepki geldi.


93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışı

Program değişikliğine Dervişoğlu'ndan tepki


Dervişoğlu'nun tüm yaşananlar üzerine "Mersin’e verilmiş bir sözümüz var. İzmir Fuarı ciddi bir iştir. Programımı son dakika değiştiremem. Mersin’e gidiyoruz, fuara katılmıyorum. İzmir İl Başkanlığımızda konuşma yapacağım." diyerek duruma tepki gösterdiği öğrenildi.


Müsavat Dervişoğlu

Cemil Tugay’ın keyfi istedi program değişti


Öte yandan Dervişoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Alparslan Demir'in de İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerini arayarak "93 yıldır düzenli bir şekilde yapılan İzmir Enternasyonal Fuarı, belediye başkanının keyfine göre değiştirilemez, katılmıyoruz" dediği öne sürüldü.





#İzmir
#CHP
#İYİ Parti
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