Gündem İYİ Parti oylamada3e bölündü
POLİTİKA

İYİ Parti oylamada 3’e bölündü

CHP’nin HDP ile birlikte “hayır” oyu verdiği tezkereye ‘evet’ oyu vereceğini açıklayan Millet İttifakı ortağı İYİ Parti de oylamada 3’e bölündü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti oylamada 3’e bölündü
Arşiv

CHP’nin HDP ile birlikte “hayır” oyu verdiği tezkereye ‘evet’ oyu vereceğini açıklayan Millet İttifakı ortağı İYİ Parti de oylamada 3’e bölündü. Suriye ve Irak tezkeresi oylanırken evet’in yanı sıra bazı milletvekillerinin çekimser kaldığı, bazılarının ise hayır yönünde oy kullandığı görüldü.

Önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda Türk askerinin Irak ve Suriye’deki sınır ötesi operasyonlarının süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. İşari oylama sistemiyle yapılan oylamada, İYİ Partili bazı isimlerin İYİ Parti’nin ‘evet’ kararına uymadığı tespit edildi. Bazı milletvekilleri çekimser kalırken, hayır oyu kullananlar da oldu.

İLK FİRE YILMAZ’DAN

İYİ Parti Ankara Miletvekili Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından şu ifadelerle hayır oyu verdiğini açıkladı: “Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı “ret” deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım.”

İYİ Partili Durmuş Yılmaz da HDP'nin çağrısına uydu
GÜNDEM
İYİ Partili Durmuş Yılmaz da HDP'nin çağrısına uydu

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'den geçti
GÜNDEM
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'den geçti
İstanbul trafiğine AKM düzenlemesi

İstanbul trafiğine 'AKM' düzenlemesi

​İBB'den 29 Ekim'de kapatılacak yollar için açıklama.
Vakalar tepesi kesilmiş bir dağ gibi

'Vakalar tepesi kesilmiş bir dağ gibi'

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.
Mustafa Sarıgül: Bidendan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim

​Mustafa Sarıgül'den 'CHP'yi bölüyor' iddialarına TVNET canlı yayınında net cevap.

Yeni yol haritası belli oldu

Yeni yol haritası belli oldu

​Türk Dünyası'nın kalbi Bursa'da atacak.

​Bakan Koca gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çadlı mevkidaşı, ortak basın toplantısı düzenledi.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Muz' videosu çekip provokasyon yapan 7 Suriyeli gözaltına alındı sınır dışı edilecekler
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Muz' videosu çekip provokasyon yapan 7 Suriyeli gözaltına alındı sınır dışı edilecekler

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan provokatif paylaşımlar hakkında açıklama yapıldı. Bakanlık, dünden bu yana ülkenin gündeminden düşmeyen 'muz' videolarını çeken Suriyeli vatandaşların sınır dışı edileceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Mustafa Sarıgül'den 'CHP'yi bölüyor' iddialarına yanıt: Muhalefet yetersiz olmasaydı parti kurmazdık
Gündem

Mustafa Sarıgül'den 'CHP'yi bölüyor' iddialarına yanıt: Muhalefet yetersiz olmasaydı parti kurmazdık

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. "CHP'yi bölüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Sarıgül, "Biz rüzgarı engelleyen tarafta olmayız. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaşanan değişiklik nedeniyle projemizi 10 sene beklettik. Muhalefet partileri yetersiz olmasaydı yeni parti kurmamıza gerek kalmazdı." diye konuştu.
Fransa'da sağlık sektöründe personel eksiği krizi: Hastanelerde yatakların yüzde 20'si kaldırıldı
Dünya

Fransa'da sağlık sektöründe personel eksiği krizi: Hastanelerde yatakların yüzde 20'si kaldırıldı

Fransa'da devlet hastanelerinde hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle yatakların en az yüzde 20'sinin kaldırıldığı belirtildi. Ülke genelinde hastanelerde mevcut yatak sayısı 387 bin olarak belirlendi ancak personel eksikliği nedeniyle hepsi kullanılamıyor. Hastanelerde geçen yıl 5 bin 800 ve 2013'den bu yana en az 27 bin yatak kaldırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.