İYİ Parti oylamada 3’e bölündü

CHP’nin HDP ile birlikte “hayır” oyu verdiği tezkereye ‘evet’ oyu vereceğini açıklayan Millet İttifakı ortağı İYİ Parti de oylamada 3’e bölündü. Suriye ve Irak tezkeresi oylanırken evet’in yanı sıra bazı milletvekillerinin çekimser kaldığı, bazılarının ise hayır yönünde oy kullandığı görüldü.

Önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda Türk askerinin Irak ve Suriye’deki sınır ötesi operasyonlarının süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. İşari oylama sistemiyle yapılan oylamada, İYİ Partili bazı isimlerin İYİ Parti’nin ‘evet’ kararına uymadığı tespit edildi. Bazı milletvekilleri çekimser kalırken, hayır oyu kullananlar da oldu.

İLK FİRE YILMAZ’DAN

İYİ Parti Ankara Miletvekili Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından şu ifadelerle hayır oyu verdiğini açıkladı: “Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı “ret” deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım.”

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GÜNDEM İYİ Partili Durmuş Yılmaz da HDP'nin çağrısına uydu