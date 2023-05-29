İYİ Parti'de istifa depremi: 'Liyakatsiz yöneticiler' diyerek duyurdu

Mevcut oy oranının korunmasını başarı olarak addedenlerle aynı yolda yürümenin bir manası kalmamıştır. Bu minvalde üyesi bulunduğun partiden ve genel başkan danışmanlığından istifa ediyorum. Bu süreçte bana inanan, güvenen tüm dostlarımdan helallik istiyorum. Sizlerle tanışmak dost arkadaş olmak gerçekten takdire şayandı. Görev aldığımız süreçte kalbini kırdığımız tüm arkadaşlardan da helallik istiyorum"