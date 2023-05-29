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İYİ Parti'de istifa depremi: 'Liyakatsiz yöneticiler' diyerek duyurdu

Yedili Masa'nın seçim yenilgisinin ardından İYİ Parti'de ilk istifa Genel Başkan Danışmanı Oğuz Hocaoğlu'ndan geldi.

16:46 . 29/05/2023 Pazartesi
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Oğuz Hocaoğlu

Oğuz Hocaoğlu

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve eski Gaziantep İl Başkanı
Oğuz Hocaoğlu
, mevcut oy oranını korumayı başarı olarak görenlerle birlikte yol yürümenin bir anlamı olmadığını belirterek istifa ettiğini açıkladı.
Hocaoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,
"2011'de ülkemin ve milletimin milli menfaatleri için MHP'de değişim hareketini başlattık. Bu süreç sonucunda kendimi İYİ Parti'de buldum. Ancak gelinen süreçte yola çıktığımız hiçbir değeri yansıtmayan şahsi menfaatlerin ülke, vatan millet çıkarlarının üstünde tutulduğunu gördüm. Vatanıma, milletimize daha iyi hizmet etmek amacıyla siyaset yapmıştık. Partiye gönül veren yüzbinlerce üyenin, milyonlarla vatandaşın umudu ciddiyetsiz ve liyakatsiz yöneticiler tarafından ciddiye alınmamıştır.
Mevcut oy oranının korunmasını başarı olarak addedenlerle aynı yolda yürümenin bir manası kalmamıştır. Bu minvalde üyesi bulunduğun partiden ve genel başkan danışmanlığından istifa ediyorum. Bu süreçte bana inanan, güvenen tüm dostlarımdan helallik istiyorum. Sizlerle tanışmak dost arkadaş olmak gerçekten takdire şayandı. Görev aldığımız süreçte kalbini kırdığımız tüm arkadaşlardan da helallik istiyorum"
dedi.

#Oğuz Hocaoğlu
#İYİ PARTİ
#seçim
19 dakika önce
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