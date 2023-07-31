İYİ Partili Erhan Usta CHP'ye ittifak kapısını kapattı: 2019'da da bizim sayemizde kazandınız

"2019'daki yerel seçimlerde ittifak teklifi İYİ Parti'nin teklifidir. Bunu biz sizlerin ağzından hiç duymadık. Eğer ortada bir başarı oluştuysa bu başarının mimarı İYİ Parti ve Meral Akşener. Muhalefette 'Biz artık seçim kazanabiliriz' morali oluştuysa bu 2019 seçimlerindeki o başarıdandır. Bunu da bir defa görmemiz lazım."