İYİ Partili Erhan Usta CHP'ye ittifak kapısını kapattı: 2019'da da bizim sayemizde kazandınız

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta
Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçti. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrıldı. Yaşananlar sonrasında muhalefette kazan kaynarken, tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.
CHP ile İYİ Parti arasında 'yerel seçim' atışması: Sizsiz de kazanırız
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasındaki gizli protokol sonrası CHP ile İYİ Parti arasındaki ipler iyice gerilirken yaklaşan yerel seçimler öncesi iki parti kanadından da 'seçimlere ayrı gireceğiz' restleri gelmeye başladı.