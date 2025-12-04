Yeni Şafak
İYİ Partili Murat Katfar'dan yeni provokasyon: 'Sanat' maskesiyle Müslümanları hedef aldı

Katfar’ın sergilediği figür, sosyal medyada “provokasyon” tepkilerine yol açtı.
İYİ Partili Murat Katfar, Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle daha önce de tepki çeken çalışmalarına bir yenisini ekledi. Lütfi Kırdar’daki etkinlikte sergilenen provokatif figür, sosyal medyada “ahlaksızlık” ve “değerlere saldırı” yorumlarıyla büyük tepki topladı. Katfar’ın eleştirilere rağmen paylaşımını savunması tepkiyi daha da büyütürken, vatandaşlar bu tür çalışmaların kamu destekli etkinliklerde nasıl yer bulduğunu sorguladı.

İYİ Partili Murat Katfar, Müslümanları hedef alan provokasyonlarla yeniden gündemde.

Daha önce Şeyh Said ve sarıklı figürleri hedef alan 'Cumhuriyet Muhafızları' adlı heykelciğiyle gözaltına alınan Katfar, bu kez İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda sergilenen dev boyutlu figürüyle tepki topladı.

Provokatif Katfar'a sosyal medyada büyük tepki

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf, sarık takan vatandaşlara yönelik açık bir provokasyon olarak yorumlandı ve çok sayıda kullanıcı tarafından sert sözlerle eleştirildi.

Sarık giyen vatandaşları hedef gösteren sözde 'çalışmasını' sosyal medya hesabından göğsünü gere gere paylaşan Katfar'a vatandaşlar tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları “ahlaksızlık”, “provokasyon” ve “Müslümanların değerlerine aleni saldırı” ifadeleriyle 'çalışmanın' kaldırılmasını talep etti.

Çalışmasının Müslümanları hedef almadığını savundu

Daha önce provokatif paylaşımlarına gelen eleştirileri görmezden gelen ve hatta bazı takipçilerine tehditvari mesajlar atan Katfar, bu kez de sözde çalışmasının Müslümanları hedef almadığını savundu.

Vatandaşlar, “Bu kadar tepki çeken, toplumun değerlerini aşağılayan bir kişinin, üstelik kamu kaynaklarıyla desteklenen bir etkinlikte sergi açması nasıl mümkün oluyor?” diyerek duruma isyan etti.

