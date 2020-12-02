İYİ Partili Yücel: Türk ordusunu hedef alan şahıs derhal özür dilemeli

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın “Devletin ordusu Katar’a satılmıştır” sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor. Millet İttifakı’nın ortaklarından İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu üyesi Seyit Yücel, CHP’li vekili özür dilemeye çağırdı.
Sosyal medya hesabından Türk ordusuna yönelik sözlere ilişkin paylaşımda bulunan Yücel, “Arkadaş lafı gevelemenin gereği yok; ‘Ordu’nun fabrikası satıldı’ demek başka, ‘Ordu satıldı’ demek başka. Bu lafı eden şahıs uzatmadan bir an önce şanlı Türk Ordusu’ndan özür dilemelidir. Böyle bir mevzu üzerinden siyaset yapılmaz” dedi.
Arkadaş lafı gevelemenin gereği yok;
“Ordu’nun fabrikası satıldı” demek başka,
“Ordu satıldı” demek başka.
Bu lafı eden şahıs uzatmadan bir an önce şanlı Türk Ordusu’ndan özür dilemelidir.
Böyle bir mevzu üzerinden siyaset yapılmaz!
Arkadaş lafı gevelemenin gereği yok;