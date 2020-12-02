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Gündem İYİ Partili Yücel Türk ordusunu hedef alan şahıs derhal özür dilemeli
POLİTİKA

İYİ Partili Yücel: Türk ordusunu hedef alan şahıs derhal özür dilemeli

CHP Milletvekili Başarır’ın Türk ordusuna yönelik sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Seyit Yücel, “Lafı gevelemenin gereği yok. ‘Ordu’nun fabrikası satıldı’ demek başka, ‘Ordu satıldı’ demek başka. Bu lafı eden şahıs, bir an önce şanlı Türk Ordusu’ndan özür dilemelidir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seyit Yücel (Solda) ve Ali Mahir Başarır (Sağda)
Seyit Yücel (Solda) ve Ali Mahir Başarır (Sağda)

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın “Devletin ordusu Katar’a satılmıştır” sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor. Millet İttifakı’nın ortaklarından İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu üyesi Seyit Yücel, CHP’li vekili özür dilemeye çağırdı.

CHP’li Başarır: 'Türk ordusu satılmıştır' demedim
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CHP’li Başarır: 'Türk ordusu satılmıştır' demedim

Sosyal medya hesabından Türk ordusuna yönelik sözlere ilişkin paylaşımda bulunan Yücel, “Arkadaş lafı gevelemenin gereği yok; ‘Ordu’nun fabrikası satıldı’ demek başka, ‘Ordu satıldı’ demek başka. Bu lafı eden şahıs uzatmadan bir an önce şanlı Türk Ordusu’ndan özür dilemelidir. Böyle bir mevzu üzerinden siyaset yapılmaz” dedi.

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Türk ordusuna yönelik sözlerine ilişkin CHP’li Başarır’dan yeni açıklama: Bana iftira atıldı

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır
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CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı.


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